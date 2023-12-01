Установлен наиболее полезный способ варки кофе

Группа ученых, представляющих Норвежский институт общественного здравоохранения и шведский Гетеборгский университет, провели исследования, в рамках которого было установлено, какой способ варки кофе является наиболее полезным.

К научному эксперименту было привлечено 509 тысяч человек, возраст которых колеблется в диапазоне от 20 до 79 лет, причем исследователи уделяли особое внимание не только самому факту потребления кофе, но и целому ряду других факторов, начиная от количества чаше, выпиваемых в течение дня, и заканчивая методом приготовления напитка. Максимальной степенью положительных качеств, как удалось установить в ходе эксперимента, принадлежит фильтрованному кофе, прежде всего за счет того, что при таком способе приготовления из напитка убираются элементы, способные повысить уровень холестерина в крови.

Именно у тех, кто предпочитает нефильтрованный кофе в пределах четырех чашек в день, был зафиксирован минимальный уровень смертности. Ученые подчеркнули, что в нефильтрованном кофе степень концентрации вредоносных веществ, по сравнению с фильтрованным, в 30 раз выше.