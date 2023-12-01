Пессимизм в банковской индустрии: минимальные бонусы и сокращения сотрудников

Опрос топ-менеджеров европейских и международных банков, проведенный агентством Reuters, показал, что участники финансового рынка оценивают перспективы отрасли весьма негативно. Это также касается размеров бонусов, которые банкиры ожидают в конце текущего года.

“В 2023 году, по всей видимости, нам стоит ожидать один из самых низких бонусных фондов в истории современного банковского дела”, — поделился мнением глава подразделения Deutsche Bank по корпоративному и инвестиционному банкингу Фабрицио Кампелли. Это связано с тем, что размеры бонусов тесно зависят от объемов сделок, в которых банки участвуют. Согласно данным исследовательской компании Dealogic, с начала года по всему миру было заключено сделок по слияниям и поглощениям (M&A) на сумму $2,67 трлн, что является рекордно низким уровнем с 2005 года. В регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) объем сделок M&A с начала года составил всего $616 млрд — минимум с 2004 года.

Ситуация в США также непроста: по данным The Wall Street Journal, бонусы американских инвестиционных банкиров уменьшатся на 15–25% по сравнению с прошлым годом. Также ожидается их снижение для сотрудников розничных и коммерческих банков на уровне 10–20%.

Сложное положение на рынке заставляет европейские компании либо замедлять набор новых сотрудников, либо сокращать текущий штат. Например, Barclays из Великобритании планирует урезать 2 тыс. рабочих мест, в то время как конкурент Lloyds рассматривает сокращение в 2,5 тыс. сотрудников. Также сокращения ожидаются в швейцарском UBS, который проводит реструктуризацию приобретенного весной Credit Suisse.