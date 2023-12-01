Комиссия Минкульта по дегенеративному искусству переименована в Афтеркунст-коллегию

Правительство России запустило программу по возвращению наименований госорганов к терминологии времён Петра I.

Первым название сменила комиссия Минкульта по дегенеративному искусству. Теперь она называется «Афтеркунст-коллегия».

Основная задача комиссии – выявление, запрет и уничтожение произведений, которые несут угрозу на национальном уровне. Последним русским императором, который проводил столь масштабную работу в области культуры, был Пётр Первый, поэтому организацию первой реорганизуют на «петровский» манер – в коллегию.

Реформа наименований госорганов стартовала в связи с интересом к политике Петра в российском обществе, который отметили социологи в ноябре.

– Все эти Пелевины, Акунины, Прилепины, Шендеровичи, Галкины и тому подобное не имеют ничего общего с русским народом. Они всего лишь люди, которым Господь отказал в таланте истинно художественной одарённости и вместо неё одарил их даром болтовни и обмана, – считает президент Афтеркунст-комиссии Владимир Мединский. – Мы проведём против них беспощадную очистительную войну.

В первых числах января Афтеркунст-коллегия планирует открыть в Петербурге выставку «Искусство эпохи вырождения», на которой будут представлены около 650 музыкальных, литературных и художественных образцов, конфискованных в 32 музеях и множестве региональных библиотек. Поскольку они признаны опасными для морально-нравственного облика россиян, их прикроют светонепроницаемыми полотнами. Затем выставка объедет ещё 12 городов, её посетят не менее 3 миллионов россиян.

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