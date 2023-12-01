Мнение: О девушке с поцелуем Путина… Карьера настоящей русской женщины?

Копни русского патриота — откроется нечто. К патриоткам это относится тоже.

В 15 лет она выгодно продала свой патриотизм, записавшись в «Наши». Там, поработав головой и локтями, стала комиссаром и спикером молодёжного движения. В 20 лет нашла свою «минуту славы», прилюдно и под камеры поцеловав Владимира Путина, приехавшего на один из «Селигеров» в бытность российским премьером. А в 22 совершила ещё один кульбит — не менее фееричный.

Но далеко не последний.

В рамках пятничного #пробаб — поучительный рассказ о представительницы российской региональной элиты.

Героиня — дочь главного тамбовского налоговика Маша (теперь уже Мария) Дрокова. Начавшая как «нашистка», затем перековавшаяся в «оппозиционерки», ставшая эмигранткой, предпринимательницей, бизнес-ангелом и миллионершей. Сейчас её 34, и она снова в центре внимания зарубежной прессы.

Вот это фото Марии Дроковой, на тот момент пресс-секретаря одиозного молодёжного движения «Наши», открыло ей дверь во многие высокие кабинеты. И дало стимул к росту личного благосостояния. Маша получила квартиру в Москве, перевезла в столицу своих родных, обзавелась люксовой машиной и прочими атрибутами богемной жизни. Казалось бы, пацанка к успеху пришла. Живи и наслаждайся. Но тут в её судьбе случился первый крутой поворот.

По официальной версии, всего через год после исторического поцелуя, Мария Дрокова познакомилась и подружилась с представителями либеральной оппозиции, в том числе журналистом Олегом Кашиным, теперь — ионагентом, и политиком Ильей Яшиным, ныне «врагом народа» и узником Путина. Она пересмотрела свои взгляды, отреклась от «Наших», устроила перформанс с сожжением опуса идеолога, вдохновителя и куратора нашистов Владислава Суркова и ушла из политики. А затем уехала из России. Этот смелый поступок настолько вдохновил западных либералов, что Мария Дрокова стала героиней фильма «Поцелуй Путина». Там она представлена искренней, энергичной и простодушной девушкой, способной к глубокому осмыслению текущих событий и пересмотру своих взглядов на основе новых фактов.

Несколько лет о ней не было ни слуху, ни духу, пока в 2017-м блогосферу и СМИ не всколыхнул ещё один скандал с «нашей» героиней. Мария Дрокова получила грин-карту #США и выложила фото с ней на своей странице в Instagram. Причём не просто опубликовала снимок, но сопроводила его уникальным комментарием: «Самый красивый оттенок зелёного, который я когда-либо видела. Я так рада и благодарна получить грин-карту и стать ближе к получению гражданства в моей родной стране США». Судя по геотегу, снимок был сделан в международном аэропорту Сан-Франциско.

Но и это ещё не всё. Как выяснили журналисты WSJ, в США с Марией Дроковой произошёл третий крутой поворот, абсолютно феерический. Внезапно она стала известной как PR-медеджер, консультант и бизнес-ангел, под управлением которой находится 50-миллионный венчурный фонд, предназначенный для инвестиции в стартапы Кремниевой долины на ранних стадиях. Причём, у властей США не возникло никаких вопросов относительно происхождения денег, которые дочь не самого крупного регионального российского чиновника стала вкладывать в американские компании. Не менее странно, что отец Марии, Александр Дроков, уже после фактической эмиграции дочери в страну потенциального противника серьёзно продвинулся по карьерной лестнице, став вице-мэром Тамбова по финансам. Но в настоящее время он уже покинул этот пост — со всеми причитающимися благодарностями.

Напомню, что на календаре тогда был 2017 год и #Россия невыносимо страдала под финансовыми санкциями США.

Потом — снова тишина. Мария Дрокова вышла замуж за американца, сменила фамилию, получила вожделенное гражданство, развелась… Казалось — на этом всё. Но не тут-то было!

В 2022 году The Washington Post сообщила, что Мария Дрокова стала фигуранткой расследования в США. Американские спецслужбы заподозрили некоторых российских венчурных инвесторов в том, что они передавали в Россию технологии через американские стартапы. В их числе был выходец из Ленинграда Сергей Белоусов, ныне гражданин Сингапура Serg Bell. А Мария Дрокова работала на него в Acronis, в Runa и в глобальном фонде Quantum Wave, занимающимся инвестициями в квантовые вычисления. Затем бывшая «Наша» начала инвестировать через собственный новый фонд Day One Ventures, который также брал деньги у Сергея Белоусова. При этом она отрицала, что действует в интересах России или даже берёт деньги у россиян, хотя в документах для потенциальных инвесторов и сообщалось о связях фонда с российскими миллиардерами, на которых позже были наложены #санкции США.

Ну и уже в этом году стало известно, что Мария Дрокова, взявшая фамилию бывшего мужа Bucher, получила гражданство Кыргызстана. В одном указе с ней значатся также россияне Дмитрий Зеленин, полный тёзка бывшего губернатора Тверской области, и Наталия Барщевская, полная тезка дочери полномочного представителя правительства РФ в высших судебных инстанциях Михаила Барщевского.

Крутой сюжет, не так ли?

А ведь героине этой шпионско-детективной истории — всего 34, и главное, конечно, впереди?

Так кто же она, загадочная русская #женщина Мария Дрокова — отечественная Мата Хари, новая Лидия Осипова (она же Олимпиада Полякова) или просто беспринципная бизнес-вумен поколения Z?

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