Скандалы: Голливудский триллер из жизни

Сына легендарного американского продюсера Сэма Хаскелла обвинили в расправе над семьей

В США расследуют тяжкое преступление, которое, судя по всему, совершил сын культового голливудского продюсера Сэма Хаскелла. Полиция уверена, что 35-летний мужчина расправился с женой и ее родителями. При этом доказательств пока не так уж много. «Лента.ру» решила разобраться в самом кровавом преступлении «фабрики грез» последних лет.

Вечером 7 ноября в полицию Лос-Анджелеса позвонил мужчина, которого наняли на разовую работу в пригороде, и заявил, что видел там покойника, точнее — его части. Рабочий с коллегами должен был вывезти на помойку четыре больших пластиковых мешка. Один из них случайно открылся — внутри якобы были руки и ноги. Полицейские приехали к дому, но вокруг все было тихо, и поводов беспокоить жильцов они не нашли.

В шесть часов утра 8 ноября бомж обнаружил в мусорном баке в нескольких километрах от того самого дома увесистый пластиковый мешок. Внутри было женское туловище без головы и конечностей

Полицейские сразу же вспомнили вечерний вызов и отправились по прежнему адресу. Там проживал Сэмуэл Хаскелл IV с женой Мэй Ли и тремя детьми. Родители женщины — 64-летняя Янь Сян Ван и 71-летний Гао Шань Ли — тоже жили там же.

В особняке, куда Хаскеллы перебрались в 2020 году, прошел обыск. Вскоре хозяина задержали в одном из торговых центров и обвинили в расправе над женой и ее родителями. Троих сыновей пары забрали к себе родственники.

Найденные останки не опознаны окончательно, но следователи уверены, что они принадлежат Мэй Ли. Ее родители пока считаются пропавшими без вести. Впрочем, в доме полицейские нашли следы крови, они уверены, что дальнейшие зловещие открытия не заставят себя ждать.

Отец Сэмуэла Хаскелла работал с Джорджем Клуни и Вупи Голдберг

Журналисты сразу же бросились искать информацию о подозреваемом и сделали неожиданное открытие: Сэмуэл Хаскелл IV оказался сыном одного из самых влиятельных продюсеров США.

Сэм Хаскелл-старший начал карьеру в конце 1970-х в знаменитом Агентстве Уильяма Морриса, основанном еще в XIX веке. Эта компания не только искала актеров для студий и студии для актеров, но и профессионально занималась пиаром. В частности, ее услугами пользовался президент США Джеральд Форд.

Хаскелл прошел путь от клерка до директора агентства. Он представлял интересы десятков знаменитых артистов, включая Билла Косби, Вупи Голдберг и Джорджа Клуни. Помимо этого, Хаскелл проделал огромную работу на американском телевидении. Именно он запускал в США британскую франшизу «Кто хочет стать миллионером?», работал над культовыми сериалами «Все любят Рэймонда», «Остаться в живых» и десятками других.

В 2007 году журнал TelevisionWeek назвал Хаскелла в числе 25 самых влиятельных деятелей американского телевидения последних 25 лет вместе с Опрой Уинфри, Тедом Тернером и другими легендами.

Сэм, вероятно, самый честный человек, которого я встречал. И у него потрясающий нюх на таланты. Он один из самых заботливых и щедрых людей в нашем бизнесе. Он отдает куда больше, чем получает

Стив Моско

исполнительный директор Village Roadshow Entertainment Group

В 2000-х, уже уйдя с телевидения, именитый продюсер занимал пост директора самого престижного конкурса красоты США «Мисс Америка». Впрочем, оттуда Хаскелл вылетел после скандала в 2017-м. Выяснилось, что он и другие руководители конкурса в переписке очень нелестно отзывались об участницах.

Последние годы Хаскелл полностью посвятил легендарной певице Долли Партон, продюсером которой является. Он снял несколько документальных и художественных картин о Партон для Netflix и других крупных онлайн-сервисов.

Кроме того, Сэм Хаскелл написал автобиографический бестселлер «То, что я обещал матери», в котором раскрыл секреты успеха и описал, как мать учила его всегда быть добрым и отзывчивым. И действительно многие называли теледеятеля «самым добрым парнем Голливуда». Только вот Хаскеллу-младшему от отцовских талантов досталось немногое.

Соседи считали Сэма Хаскелла-младшего странным

Сын знаменитого продюсера, похоже, всю жизнь пытался поспеть за славой родителя. Хаскелл-младший позиционировал себя как режиссер короткометражек и музыкальных клипов, но каких-то грандиозных свершений на этом поприще у него не было. Вероятно, самой известной его работой стал клип 2019 года для актрисы и певицы Пейтон Лист — звезды сериала «Кобра Кай».

Помимо этого, Хаскелл-младший снимал множество коротких слэшеров, которые активно пиарил в социальных сетях, правда, особого признания не имел. Любимым художественным приемом автора была детальная демонстрация арсенала героя, которым тот позже расправлялся со своими жертвами.

Соседи Хаскеллов описывали его как довольно странного человека. Эль Бенами дружила с Мэй Ли и часто бывала у нее в гостях.

Он необщительный или, скорее, несколько странный в общении. Он не казался жутким. Под странностью я подразумеваю, что он всегда был очень молчаливым и задумчивым. Было ощущение, что он постоянно размышляет о чем-то

Эль Бенами

соседка Хаскеллов

В последний год Хаскелл стал особенно активен в сети, причем контент, который он выкладывал на своей странице в TikTok, был довольно странным. 35-летний мужчина разъезжал по городу в автомобиле и записывал короткие ролики, в которых рассуждал о голливудских актерах вроде Брэдли Купера. А иногда просто описывал все, что видит за окном, при этом обильно используя молодежный сленг.

Все та же Эль Бенами рассказала, что Хаскелл коллекционировал оружие — особенно любил самурайские мечи и арбалеты. Мэй Ли это не нравилось, потому что дети могли пораниться.

Кроме того, выяснилось, что в 2008 году Хаскелла арестовывали за вооруженное нападение. Он вины не признал и был приговорен к трем годам условно. Впрочем, с тех пор проблем с законом у него не было.

Мэй Ли Хаскелл боялась разводиться с мужем

15 ноября издание Daily Mail выпустило эксклюзивное интервью с друзьями Мэй Ли, которое, как кажется, проливает свет на весьма странные отношения в семействе Хаскеллов.

Выяснилось, что Мэй Ли давно хотела развестись с мужем, однако боялась потерять детей. И тут, судя по всему, не последнюю роль играл Сэм Хаскелл-старший, которого мать учила быть добрым и отзывчивым.

Мэй чувствовала, что попала в ловушку. Она сказала, что из-за мальчиков не может уйти. Она боялась, что муж заберет их с помощью своего очень богатого и влиятельного отца

Дженни

подруга Мэй Ли Хаскелл

Кроме того, друзья женщины заявили, что Хаскелл был очень груб с ее родителями, которые приехали из Китая, чтобы помогать с детьми.

Впрочем, 21 ноября бывший личный тренер Хаскелла Трой Пьедаду, рассказал, что не верит версии следствия. Мужчина считает, что его бывший клиент и приятель был просто не способен совершить то, в чем его обвиняют.

В доказательство Пьедаду привел переписку с Хаскеллом, в которой тот говорил, что не смог досмотреть фильм ужасов «Судная ночь навсегда» из-за слишком натуралистического изображения насилия.

Как бы то ни было, у полиции явно достаточно оснований, чтобы держать сына легендарного продюсера в тюрьме. Как рассказали рабочие, которые вывозили те самые мешки из дома Хаскелла, он посулил им за работу по 500 долларов каждому. Когда один из поденщиков случайно увидел в одном из мешков конечности, заказчик заявил, что это инвентарь, оставшийся с Хэллоуина. Потом следователи добыли видео с камер наблюдения возле той самой помойки, где бездомный обнаружил туловище. На них видно, как Хаскелл выбрасывает некие мешки. Вряд ли полиция идет по ложному следу.

Сейчас Хаскелл-младший находится в тюрьме. Его именитый родитель пока никак не комментировал произошедшее. Более того, с 21 ноября поток новостей о подозреваемом резко прекратился, что странно для американских СМИ, которые обычно подробно рассматривают мельчайшие детали подобных дел. В пору поверить, что Сэм Хаскелл-старший нажал на некие рычаги и заставил медиа замолчать. По крайней мере, на время.

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Никита Савин

Оригинал материала: “Lenta.ru”