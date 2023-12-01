 

Установлена связь «хорошего» холестерина с риском развития деменции

01.12.2023, 16:47, Разное
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Как сообщает издание The Lancet Regional Health – Western Pacific, высокий уровень липопротеида высокой плотности, более известного как «хороший» холестерин, напрямую связан с высокой степенью риска развития деменции у пожилых людей.

В ходе исследования, проведенного представителями Университета Монаша, на момент начала эксперимента, длившегося 6,3 года, участники с высоким уровнем холестерина ЛПВП обладали по сравнению с теми, у кого уровень «хорошего» холестерина находился на оптимальном уровне, на 27% более высоким риском развития деменции, причем у лиц, перешагнувших возрастную отметку в 75 лет, данный показатель достигал отметки в 42%.

Ученые отмечают, что высокий уровень «хорошего» холестерина может быть вызван вовсе не особенностями питания, а метаболическими расстройствами, подчеркнув, что в ближайшее время намерены объяснить его влияние на нейродегенеративные и когнитивные процессы.  


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