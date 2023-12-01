LegaNerd: события «Ведьмак 4» развернутся через много лет после «Дикой охоты»

Следующая часть культовой ролевой видеоигры “Ведьмак” (The Witcher 4) от CD Project Red обещает удовлетворить как преданныхфанатов, так и тех, кто только начинает знакомство с этой серией. Об этом пояснил глава разработки игры Себастьян Калемба в интервью итальянскому порталу LegaNerd.

Калемба подчеркнул, что они стремятся сохранить общий стиль и атмосферу мира, где действует ведьмак Геральт из Ривии, но при этом не желают создавать новую часть, которая была бы слишком схожа с предыдущими играми. В “The Witcher 4” игроки встретят знакомые элементы вселенной “Ведьмака”, но также ожидается некоторое количество нововведений.

Однако, как отмечает Калемба, действие новой игры будет разворачиваться спустя много лет после событий “Дикой Охоты”, предыдущей части, поэтому команда не ориентируется исключительно на старых поклонников. Они также стремятся привлечь новых игроков и создать новое сообщество, при этом не забывая о тех, кто уже полюбил эту серию и хочет продолжить приключения Геральта.

Говоря о геймплее и сюжете, руководитель разработки обещал сохранить характерные черты ролевых игр от CDPR, такие как глубокое погружение в мир и свободу выбора, хотя и с определенными рамками.

“Ведьмак” будет придерживаться такой структуры: игрокам предоставляется много свободы, но в сюжете имеется определенный путь, который следует пройти”, – уточнил Калемба.

Разработчики также обещают более динамичный геймплей и развитие главной истории с акцентом на повествование и раскрытие персонажей.