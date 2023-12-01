Волосы, струящиеся, как шелк, и банты: трендовые прически 2024 года

Парикмахеры со знанием дела говорят, что в 2024 году в моду войдет объем, который станет ключевым трендом-доминантой, и укладка в стиле естественная небрежность. За нарочитой неряшливостью прически, выглядящей так, будто вы только что проснулись, угадывается особый шик.

В статье подробно расскажем, какие тенденции и стили ожидаются в новом году.

Барочный боб

Джейсон Крозье, арт-директор компании Neville Hair & Beauty, уверяет, что на пике моды будет объемная стрижка с локонами, которая подходит для не очень длинных волос. Она станет идеальным выбором для тех, кто хочет создать изысканный и запоминающийся образ.

Барочный боб – вариант удлиненного боба с мягкими, плавными линиями и объемом на концах. Он обычно включает в себя челку, которая может быть прямой, волнистой или асимметричной. Такая прическа идеально подходит для женщин с высокими скулами и красивым овалом лица. Универсальная стрижка, подходящая для разных случаев, может быть как элегантной и изысканной, так и игривой и дерзкой. Если вам не повезло с натуральными локонами, то на помощь придут плойки, которые помогут создать тугие завитки.

Прически с небрежно спадающими прядями

В моду вернулась нарочитая небрежность, отражающая нашу тягу к естественности и комфорту. Это отличный способ создать элегантный и женственный образ без особых усилий.

Вот несколько советов по созданию причесок с небрежно спадающими прядями:

Используйте средства для укладки с легкой фиксацией, чтобы волосы выглядели более естественно. Не бойтесь экспериментировать с разными техниками укладки, чтобы найти свой подходящий вариант. Небрежность – ключ к успеху, поэтому не пытайтесь сделать прическу идеальной.

Прическа с небрежно спадающими прядями выглядит непринужденно, что делает ее популярной среди женщин всех возрастов. Для ее создания можно использовать различные средства для укладки, например мусс или гель.

Шелковые волосы

Удивительно гладкие волосы, создающие ощущение роскоши, – идеальный выбор для тех, кто хочет создать безупречный и ухоженный образ. Тренд шелковые волосы – это имеющие гладкую текстуру локоны, которые сияют здоровьем и силой.

Как добиться такого эффекта? Необходимо поддерживать пряди в хорошем состоянии: регулярно мыть их мягкими шампунями, использовать увлажняющие и питающие маски, а также пользоваться специальными средствами для укладки, которые помогут сохранить гладкость и зеркальный блеск. Шелковые волосы можно укладывать в самые разные прически, поскольку они хорошо смотрятся как в распущенном, так и в собранном виде.

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Объемные локоны

По словам Крозье, в 2024 году главным станет принцип «чем больше, тем лучше», а модель и успешная бизнес-леди Кендалл Дженнер уже продемонстрировала потрясающее искусство создания мегаобъема.

Чтобы добиться такого эффекта, используйте различные техники укладки. Вот несколько советов:

Не забывайте про средства для укладки с муссовой текстурой, которые помогут создать дополнительный объем и пышность прядям. Сушите волосы феном с использованием круглой щетки, чтобы создать объем у корней. Используйте плойку или утюжок для создания волн и локонов, которые всегда выглядят более объемными.

Обладательницы тонких волос тоже могут присоединиться к модному тренду. Им потребуется при каждом мытье головы использовать специальные шампуни и маски, после чего нужно высушить волосы феном с использованием диффузора, который поможет равномерно распределить объем по всей длине волос.

Стильный мини-боб

Это отличный выбор для тех, кто хочет изменить свой образ в новом году. Тренд 2024 года идеально подходит для женщин с прямыми или слегка волнистыми локонами средней густоты. Модная стрижка характеризуется коротким затылком и удлиненными передними прядями, которые плавно переходят в основную массу волос. Благодаря им можно подчеркнуть мягкие черты лица и сделать акцент на выразительных глазах и красивых скулах.

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Характерные особенности мини-боба:

Длина от скул до линии подбородка. Форма ровная или асимметричная. Укладка гладкая, волнистая, кудрявая. Кончики ровные или слегка заостренные.

При выборе мини-боба следует учитывать форму лица. Так, для круглого подойдет вариант с косой челкой и более длинными передними прядями. Для прямоугольного лица лучше выбрать стрижку с короткой челкой, а для овального – без нее.

Крозье советует женщинам «повышать точность стрижки, сочетая мягкие и смелые элементы и создавая универсальные варианты укладки». Он рекомендует экспериментировать, смягчая мини-боб мягкими волнами.

Наращивание волос

Длинные волосы снова возвращаются в моду, а если у женщины не хватит терпения их отрастить, то на помощь придут накладные локоны – еще один тренд нового года.

Крозье прогнозирует, что наращивание будет очень популярным в 2024 году. “Оно набирает популярность, позволяя клиенткам наслаждаться длинными и блестящими волосами”, – говорит он. И эта тенденция будет только развиваться, удовлетворяя все желания женщин по созданию роскошного образа.

Он рекомендует обращаться в проверенные парикмахерские салоны, предлагающие профессиональные услуги по наращиванию волос, которые позволяют экспериментировать с разной длиной и цветом.

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Существует несколько техник наращивания:

Горячее наращивание осуществляется с помощью специальных щипцов и кератина, который прикрепляет искусственные пряди к вашим собственным волосам. Этот метод может быть более дорогим, но он обеспечивает длительный результат, а волосы выглядят более естественно. При холодном наращивании используется клей или специальные зажимы для крепления искусственных прядей к вашим локонам. Этот метод менее травматичен и может быть выполнен на любом типе волос.

Перед тем как решиться на процедуру, обязательно проконсультируйтесь с опытным мастером. Он поможет подобрать оптимальный метод наращивания и материалы, которые подойдут именно вам.

Модные аксессуары

Стильные и милые аксессуары, которыми можно завязывать хвостики или пучки, украсят любую прическу. Тренд, отражающий любовь к моде и стилю, будет на пике популярности в 2024 году.

Банты, выполненные из различных материалов и имеющие разные размеры и формы, всегда смотрятся очень элегантно и женственно. В этом сезоне стилисты предлагают нам аксессуары из шелка, бархата, органзы и других материалов. Также актуальны банты с добавлением страз, бисера или других декоративных элементов.

Тренд этого сезона – аксессуары ярких оттенков и необычных форм, например, в виде цветов, бабочек, птиц или даже фруктов. Также стоит отметить, что банты подходят не только для юных красавиц, но и для взрослых женщин. Они могут использоваться как для повседневной носки, так и для особых случаев, например для свадьбы.

Быть стильной просто

Итак, мы рассказали о самых трендовых прическах 2024 года. Прислушайтесь к советам парикмахеров по выбору стрижки, которая должна вам подходить:

Учитывайте тип ваших волос. Если у вас тонкие локоны, то вам подойдут прически, создающие объем, а если густые, то лучше остановиться на рваных стрижках, не требующих укладки. Не бойтесь экспериментировать. Пробуйте разные прически, пока не найдете ту, которая идеально вам подходит.

Если вы ищете стильный образ в новом году, то обязательно обратите внимание на тенденции, описанные в статье. Они помогут вам создать модный лук, соответствующий вашему индивидуальному стилю.