Скандалы: Учкудук в голове

Как певица Наргиз попросила ВСУ запустить по Донбассу именную ракету

Российские общественники требуют проверить певицу Наргиз Закирову, которую депортировали из России и запретили въезд на 50 лет, на предмет финансирования ВСУ. Поводом стали собственные признания артистки.

Что сказала Закирова

На днях Закирова приняла видеозвонок от, как она думала, украинского министра культуры и президента страны. Артистка оказалась настолько польщена проявленным к ней вниманием руководства Незалежной, что не обращала внимания на очевидные нестыковки. В записи трансляции разговора в кадре появлялись российские пранкеры Вован и Лексус, а от имени Зеленского говорил уже давно ставший мемом в Интернете российский актёр.

Пранкерам Закирова заявила, что «хороший русский — мёртвый русский«, пообещала сделать на своём теле памятные тату с изображениями Бандеры и Зеленского и попросила военных писать её имя на ракетах, предназначенных для ударов по Донецку и Крыму. За это «президент» пообещал ей паспорт Незалежной и возможность выступать перед украинцами.

— Бандера вообще очень такой… He is very sexy. У меня есть какие-то свои такие взгляды… Потрясающе! Это мой герой! У меня в телеграм-канале очень много сейчас появилось украинцев — моих поклонников. Они очень меня ждут. Я мечтаю просто приехать в Украину. И они пишут: «Ты — бандеровка наша». Да, я этим очень горжусь, — разоткровенничалась певица в онлайн-беседе с актёром, изображавшим Зеленского.

Чем сейчас занимается звезда «Голоса»

После депортации из России в мае 2022 года (Закировой закрыт въезд в страну сроком на 50 лет за поддержку ВСУ и грубые антироссийские заявления) опальная артистка вернулась в Узбекистан, где якобы занялась творчеством и даже, по её словам, успела написать новый альбом. Когда успела — вопрос открытый, ведь, судя по активности Закировой в соцсетях, она льёт грязь в адрес России каждый день практически нон-стоп.

Тот же телеграм-канал артистки в последнее время превратился в настоящий агрегатор отборных информационных помоев, производимых украинским ЦИПсО и беглыми россиянами, в отношении которых на родине заведены уголовные дела. Там же Наргиз упражняется в оскорблениях в адрес страны, давшей ей славу и деньги, и её граждан. Здесь же регулярно появляются посты с клятвами любви в адрес США, а также информация о том, как и куда можно переводить деньги для помощи ВСУ.

В антироссийский кураж Закирова вошла аккурат после встречи с американским послом в Узбекистане Даниэлем Розенблюмом, к которому она отправилась на беседу сразу после депортации из России.

— Спасибо за незабываемый вечер и гостеприимство в вашей прекрасной резиденции, где я чувствовала себя Дома. Боже, храни Америку! — написала певица в своём инстаграме* по итогам встречи.

Что и где поёт Наргиз в последнее время

С тех пор сайт Закировой ведётся строго на английском языке. Ирония, правда, заключается в том, что вся дискография артистки всё равно осталась на русском, и даже её новый, написанный в Ташкенте альбом имеет русское название. Похоже, после изгнания из России певица боится растерять остатки своих — русскоязычных — слушателей, рассеянных по постсоветскому пространству, и не рискует петь на узбекском или английском языках.

О том, что денежный поток иссяк, говорит и афиша на сайте Наргиз: в ней указан только один концерт — в Армении, который состоится в Ереване в марте следующего года. В то же время местные сайты по продажам билетов пишут, что в Армению артистка заедет в рамках своего мирового турне по странам Европы, Австралии и ОАЭ.

То ли Закирова настолько скромная, что не анонсирует свои концерты там, то ли их попросту не было, то ли европейские и австралийские площадки соответствуют уровню обыкновенных кабаков и анонсировать свои выступления там певице стыдно.

Как Закирова стала воровать песни Максима Фадеева

Кстати, в своём анонсе бывшая участница «Голоса» прямо говорит, что на концерте намерена исполнять сделавшие её звездой русскоязычной сцены песни, написанные для неё продюсером Максимом Фадеевым — с ним она громко поссорилась летом 2019 года.

Тогда певица обвинила владельца лейбла MALFA в том, что он не даёт ей расти. Вместо больших залов в российских мегаполисах она, дескать, ездит по провинциальным ДК, а гастрольный график администраторы лейбла с нею даже не обсуждали и звезда «Голоса» узнавала о своих выступлениях от друзей, покупавших билеты на её концерты.

По словам счастливой артистки, после того как она ушла от Фадеева, телефон её концертного директора стал красным от предложений выступить. Мол, ещё никогда перед ней не открывались такие широкие перспективы, как после скандала.

В ответ на эти откровения Максим Фадеев запретил Закировой использовать композиции лейбла, написанные для неё в период их сотрудничества. С тех пор, по словам продюсера, на своих концертах певица всё равно использовала этот материал и до поры он просто закрывал на это глаза.

После откровенно русофобских выходок своей бывшей протеже Фадеев принял решение судиться со всеми площадками, где Наргиз будет петь его песни. Таким образом продюсер намерен лишить Закирову возможности продолжать зарабатывать. Впрочем, перспективы судиться с Домом-музеем Арама Хачатуряна в свете последних событий в Армении сейчас выглядят туманными. Возможно, певица так осмелела именно поэтому.

Кстати, ознакомившись с пранком Закировой, Максим Фадеев обвинил бывшую сотрудницу в экстремизме и выступил с призывом дать правовую оценку публичным заявлениям артистки. По мнению продюсера, ответственность за поведение Наргиз должен нести её дядя — Фаррух Закиров, руководитель узбекского музыкального коллектива «Ялла», до сих пор активно гастролирующего по России.

Откуда взялась Наргиз Закирова

Закирова родилась и выросла в Узбекистане в большой интеллигентной семье потомственных музыкантов, актёров, поэтов и писателей. Все они были максимально обласканы ещё cоветской властью: из рук республиканского и союзного руководства получали многочисленные государственные награды, премии, почётные звания и высокие должности в системе Минкульта.

Пожалуй, из всего многочисленного семейства Закировых советским гражданам 80-х был наиболее знаком дядя Наргиз — Фаррух Закиров из ансамбля «Ялла». Их песня про город Учкудук и три колодца в 1982 году стала шлягером, который обожали и пели во всех республиках СССР. А после получения Узбекистаном независимости новое руководство предложило ему карьеру чиновника государственного масштаба — в начале нулевых Фаррух стал сначала замминистра, а затем и министром культуры республики.

Несмотря на все возможности для обеспеченной жизни и карьерного роста, родители Наргиз в 1995 году эмигрировали в США. Там Закирова-младшая растрачивала свой талант на выступления в ресторанах. Чтобы как-то зарабатывать на хлеб, работала администратором в видеосалонах, в тату-студиях. Девушка неоднократно пыталась пробиться на американскую сцену, пела сольно и в группах, отправляла заявки на участие в музыкальных шоу на американском ТВ. Впрочем, похоже, американскому зрителю до эмигрантки не было никакого дела.

Российский взлёт кабацкой певицы

В 2013 году на Закирову вдруг обратила внимание российская команда международного телепроекта «Голос». Конкурсантке из заслуженной узбекской семьи предоставили шанс выступить на слепых прослушиваниях, и после победы в отборочном туре певицу организаторы сначала превратили в настоящую звезду второго сезона, а после окончания телешоу девушка получила контракт от Максима Фадеева.

Отметим, мало кому из финалистов знаменитого телеконкурса везло так, как Наргиз. Продюсер сразу же написал для подопечной несколько хитов, снял на них дорогостоящие клипы, после этого заботился о её дуэтах со звёздами российской эстрады, организовывал участие в различных телепроектах и музыкальных, в том числе международных, конкурсах, на которых она даже брала Гран-при.

Певица всегда была с регулярными гастролями, а главное, всё это время российские власти закрывали глаза на её американское гражданство — талантливой иностранке никто не мешал зарабатывать в России.

За несколько лет артистка, по её же собственным словам, обзавелась личным водителем, командой помощников, деньгами и недвижимостью в России. Теперь же, находясь в Ташкенте, Закирова говорит о том, что в Москве у неё никакой недвижимости и ценностей не было.

