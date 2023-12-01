 

Live Science: мозг младенца не способен формировать воспоминания

01.12.2023, 15:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Как заявили в интервью изданию Live Science американские профессора психологии Патрисия Бауэр и Нора Ньюкомб, представляющие Университет Эмори и Университет Теппл в Филадельфии соответственно, мозг младенца не обладает способностью объединения информации в сложные нейронные структуры, причиной чего является незрелость коры головного мозга и гиппокампа.

Отметив, что дети, обладающие развитой семантической памятью, способны связывать слова и действия с последующим результатом, профессор Бауэр уточнила, что объединять разрозненные детали конкретных событий в воспоминания, воссоздавая целостную картину, мозг ребенка начинает лишь в два года.

Для детей младше двух, а то и четырех лет, как уточнила профессор Ньюкомб, применение эпизодической памяти не только представляет собой достаточно сложную задачу, но и может отвлекать от приобретения используемых в быту семантических знаний.     


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.12 / Установлен наиболее полезный способ варки кофе

01.12 / **Заголовок:** Пессимизм в банковской индустрии: минимальные бонусы и сокращения сотрудников

01.12 / Комиссия Минкульта по дегенеративному искусству переименована в Афтеркунст-коллегию

01.12 / Мнение: О девушке с поцелуем Путина… Карьера настоящей русской женщины?

01.12 / Скандалы: Голливудский триллер из жизни

01.12 / Установлена связь «хорошего» холестерина с риском развития деменции

01.12 / LegaNerd: события «Ведьмак 4» развернутся через много лет после «Дикой охоты»

01.12 / Волосы, струящиеся, как шелк, и банты: трендовые прически 2024 года

01.12 / С челкой, для веселого образа или эффектная шегги: выбираем стрижку на вьющиеся волосы разной длины на на осень/зиму – 2023-2024

01.12 / Скандалы: Учкудук в голове

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика