Live Science: мозг младенца не способен формировать воспоминания

Как заявили в интервью изданию Live Science американские профессора психологии Патрисия Бауэр и Нора Ньюкомб, представляющие Университет Эмори и Университет Теппл в Филадельфии соответственно, мозг младенца не обладает способностью объединения информации в сложные нейронные структуры, причиной чего является незрелость коры головного мозга и гиппокампа.

Отметив, что дети, обладающие развитой семантической памятью, способны связывать слова и действия с последующим результатом, профессор Бауэр уточнила, что объединять разрозненные детали конкретных событий в воспоминания, воссоздавая целостную картину, мозг ребенка начинает лишь в два года.

Для детей младше двух, а то и четырех лет, как уточнила профессор Ньюкомб, применение эпизодической памяти не только представляет собой достаточно сложную задачу, но и может отвлекать от приобретения используемых в быту семантических знаний.