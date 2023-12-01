Песков: санкции США против энергосектора России продлятся долгие годы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал свои мысли по поводу заявления помощника госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайетта о намерении Соединенных Штатов сократить нефтяные доходы РФ вдвое к 2030 году. Он отметил, что, хотя такие заявления вызывают удивление, он уверен, что санкции США будут продолжаться на протяжении многих лет.

Песков подчеркнул, что США намерены оказывать давление на Россию, в том числе на международные торговые и экономические отношения, что, по его мнению, разрушит существующий мировой порядок. Он также напомнил, что хотя США являются крупнейшей экономикой, мировая экономика не ограничивается только ими, и указал на Китай как страну, которая активно развивается.

Согласно подсчетам Международного энергетического агентства, санкции США могут привести к сокращению экспорта нефти и газа РФ на 40-50% к 2030 году. Джеффри Пайетт также подтвердил этот прогноз и выразил намерение продолжать давление на Россию.

США и страны G7 ввели эмбарго на российские углеводороды в декабре 2022 года, а также установили потолок цен на нефть из РФ на уровне $60 за баррель. Евросоюз присоединился к этим действиям, введя эмбарго с 5 февраля 2023 года. Кроме того, США ввели санкции в отношении проекта по производству сжиженного природного газа “Арктик СПГ-2”.