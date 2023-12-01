 

Пожар на рынке “Садовод” в Москве локализован

01.12.2023, 15:17, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Пожарные локализовали возгорание на рынке “Садовод” на юго-востоке Москвы. Об этом сообщило МЧС России в своем телеграм-канале.

Пожар на “Садоводе” произошел в пятницу, 30 ноября. Загорелись товары народного потребления в трехуровневых контейнерах. Быстрому распространению огня способствовала плотная застройка.

К тушению пожара привлекли более 170 человек и 48 единиц техники. Спасатели эвакуировали 350 человек.

Информации о пострадавших не поступало.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.12 / Парки Москвы приглашают москвичей на кружки и секции

01.12 / В Москве капитально отремонтировали почти 90 домов в стиле модерн

01.12 / «Не оставим их одних в этой борьбе» – словацкие перевозчики присоединяются к протесту польских коллег

01.12 / Собянин рассказал о создании нового пространства для прогулок у Москвы-реки

01.12 / Собянин: Финал Континентальной лиги дзюдо пройдет в центре самбо в “Лужниках”

01.12 / МЦД и пригородные поезда переведены на зимний режим

01.12 / Программу мероприятий на Северном речном вокзале определят москвичи

01.12 / В 2023 году в Москве отремонтировали более 800 крыш

01.12 / 13 Центров информирования по реновации действуют в СВАО

01.12 / Активные граждане выбрали места для осеннего отдыха

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика