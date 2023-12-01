 

«Не оставим их одних в этой борьбе» – словацкие перевозчики присоединяются к протесту польских коллег

01.12.2023, 15:10, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Словацкие водители решили заблокировать единственный пропускной пункт для грузовых автомобилей на словацко-украинской границе. Так они намерены выразить солидарность с польскими перевозчиками. По их мнению, отменив ограничения для украинских перевозчиков, ЕС причинил большой ущерб европейским компаниям, пишет Polsat News.


AP

Водители, входящие в Союз словацких перевозчиков (UNAS), решили заблокировать единственный  погранпереход между Украиной и Словакией для грузовых автомобилей «Вышне-Немецке» — «Ужгород». Протест начнётся в пятницу в 15 часов по местному времени и будет продолжаться до особого уведомления, пишет Polsat News. 

UNAS заявил, что тем самым он присоединяется к польскому протесту на границе с Украиной, который продолжается уже шесть недель и вылился в многокилометровые очереди. «Мы не можем оставить их одних в этой борьбе», — заявили в союзе. 

Более того, словацкие перевозчики из UNAS критикуют ЕС за отмену системы получения для украинских транспортных компаний особых разрешений. По мнению словацких перевозчиков, ЕС принял это решение в ущерб им. UNAS предупредил, что ни в коем случае не будет ограничивать гуманитарные перевозки и препятствовать им, а также военной помощи, транспортировке живых животных, топлива и продуктов питания.


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