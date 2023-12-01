Скандалы: «Демоны разума в моей голове»

Илон Маск рассказал, как столкнулся с депрессией и хотел покончить с собой

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск рассказал, что хотел покончить с собой в 12 лет из-за экзистенциального кризиса. Об этом он заявил журналисту The New York Times в среду на саммите DealBook Summit 2023.

По его словам, однажды, когда он был подростком, он задумался: «Всё это бессмысленно? Почему бы просто не покончить жизнь самоубийством? Зачем существовать?».

Маск признался, что в то время увлекался религиозными текстами, а также читал книги по немецкой философии, которые вызывали у него «весьма депрессивное состояние».

Пересмотреть свои взгляды ему помогла книга «Автостопом по Галактике» Дугласа Адамса. По его словам, прочитав её, он понял, что поиск смысла жизни сводится не к простому ответу, а к тому, какие вопросы следует задавать.

«Моя мотивация тогда заключалась в том, что моя жизнь действительно конечна. Но если мы сможем расширить сферу и масштаб сознания, тогда мы сможем и лучше понять, какие вопросы задавать, и, возможно, мы сможем выяснить, в чём смысл жизни».

Он отметил, что воспринимает свой разум как «очень сильный шторм», потому что через него постоянно проходит «фонтан идей». По его словам, это нельзя назвать приятным. «Я думаю, что в какой-то степени я родился таким, но, честно говоря, это усугублялось трудным детством». В детстве над Илоном Маском, по его словам, издевались в школе. Кроме того, его мать Мэй Маск рассказывала об агрессии своего бывшего мужа, отца Илона Маска.

Маск отметил, что в детстве даже в счастливые моменты ощущал «яростные силы в своём уме».

«Эти демоны разума в моей голове по большей части используются для продуктивных целей. Но иногда, знаете ли, всё идёт не так, как надо».

Ранее автор биографии Илона Маска в своей книге писал о характере и особенностях Илона Маска: синдроме Аспергера и депрессивном состоянии. А писатель Бен Мезрич недавно рассказал, что в 2022 году Маск столкнулся с психическим расстройством. По его словам, он заперся в своём офисе и долгое время не покидал его, что заставило его сотрудников вызвать полицию, поскольку они думали, что он может причинить себе вред.

Оригинал материала: “Spletnik.ru”