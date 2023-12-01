 

Скандалы: «Демоны разума в моей голове»

01.12.2023, 14:35, Разное
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Илон Маск рассказал, как столкнулся с депрессией и хотел покончить с собой

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск рассказал, что хотел покончить с собой в 12 лет из-за экзистенциального кризиса. Об этом он заявил журналисту The New York Times в среду на саммите DealBook Summit 2023.

По его словам, однажды, когда он был подростком, он задумался: «Всё это бессмысленно? Почему бы просто не покончить жизнь самоубийством? Зачем существовать?».

Маск признался, что в то время увлекался религиозными текстами, а также читал книги по немецкой философии, которые вызывали у него «весьма депрессивное состояние».

Пересмотреть свои взгляды ему помогла книга «Автостопом по Галактике» Дугласа Адамса. По его словам, прочитав её, он понял, что поиск смысла жизни сводится не к простому ответу, а к тому, какие вопросы следует задавать.

«Моя мотивация тогда заключалась в том, что моя жизнь действительно конечна. Но если мы сможем расширить сферу и масштаб сознания, тогда мы сможем и лучше понять, какие вопросы задавать, и, возможно, мы сможем выяснить, в чём смысл жизни».

Илон Маск/GettyImages.ru

Он отметил, что воспринимает свой разум как «очень сильный шторм», потому что через него постоянно проходит «фонтан идей». По его словам, это нельзя назвать приятным. «Я думаю, что в какой-то степени я родился таким, но, честно говоря, это усугублялось трудным детством». В детстве над Илоном Маском, по его словам, издевались в школе. Кроме того, его мать Мэй Маск рассказывала об агрессии своего бывшего мужа, отца Илона Маска.

Маск отметил, что в детстве даже в счастливые моменты ощущал «яростные силы в своём уме».

«Эти демоны разума в моей голове по большей части используются для продуктивных целей. Но иногда, знаете ли, всё идёт не так, как надо».

Ранее автор биографии Илона Маска в своей книге писал о характере и особенностях Илона Маска: синдроме Аспергера и депрессивном состоянии. А писатель Бен Мезрич недавно рассказал, что в 2022 году Маск столкнулся с психическим расстройством. По его словам, он заперся в своём офисе и долгое время не покидал его, что заставило его сотрудников вызвать полицию, поскольку они думали, что он может причинить себе вред.

Оригинал материала: “Spletnik.ru”


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