Пчелы с большим мозгом лучше адаптируются к городской среде

Как показали результаты исследования, проведенного испанскими биологами, пчелы, обитающие в условиях города, отличаются от своих сородичей, предпочитающих леса или сельскохозяйственные угодья, более крупным мозгом по отношению к телу.

Ученые считают, что большой мозг позволяет пчелам, а всего было изучено 89 видов данных насекомых, адаптироваться к городской среде и обеспечить поведенческие преимущества за счет когнитивного буфера.

Данное открытие, как отмечают исследователи, должно облегчить понимание того, каким именно образом насекомые адаптируются к окружающей среде с целью сохранения популяций в условиях изменяющейся сельской местности и роста городов, которые могут предоставить пчелам новые возможности.