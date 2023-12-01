 

Собянин: Финал Континентальной лиги дзюдо пройдет в центре самбо в “Лужниках”

01.12.2023, 13:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Международном центре самбо в Москве 2 декабря состоится финал Континентальной лиги – один из ожидаемых турниров по дзюдо. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, на татами выйдут олимпийский чемпион 2016 года Хасан Халмурзаев, бронзовый призер чемпионата мира Якуб Шамилов и другие известные спортсмены.

Международный центр самбо и Международный центр бокса открылись в сентябре 2022 года. Там прошли Всероссийские соревнования памяти двукратного олимпийского чемпиона Б.Н. Лагутина, Кубок силовых структур Москвы и другие мероприятия. В сентябре следующего года там состоятся старты Первых Всемирных игр дружбы.

Мэр Москвы в сентябре 2023 года объявил о завершении строительства ледового дворца в районе Ясенево. Там есть уникальные ледовые арены, которые можно трансформировать в хоккейные поля, спортивные залы и блок реабилитации.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.12 / Собянин рассказал о создании нового пространства для прогулок у Москвы-реки

01.12 / МЦД и пригородные поезда переведены на зимний режим

01.12 / Программу мероприятий на Северном речном вокзале определят москвичи

01.12 / В 2023 году в Москве отремонтировали более 800 крыш

01.12 / 13 Центров информирования по реновации действуют в СВАО

01.12 / Активные граждане выбрали места для осеннего отдыха

01.12 / Немецкая армия не заметила обещанной Шольцем «смены эпох»

01.12 / Венгрия против вступления Украины в ЕС

01.12 / ООН: Положение женщин на Северном Кавказе ухудшается, а помогать им все труднее

30.11 / Запад подталкивал Украину к атаке, зная, что эта идея обречена на провал

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика