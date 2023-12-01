Мнение: Украина проигрывает спецоперацию на истощение

Наступила зима, и Киев официально признал провал контрнаступления. Новая стратегия президента Зеленского — глухая оборона, со строительством укреплений по всей границе с Россией и Белоруссией (ссылка). Я написал уже вчера в Школе Капитализма, что проигрыш России в нынешних условиях невозможен, так что мечты наших противников на военную победу или победу через майдан на Красной площади совершенно призрачны (ссылка). Давайте обсудим соотношение сил подробнее, чтобы оценить положение сторон.

1. Личный состав

Исчерпание рекрутов — главная проблема армии Украины. Злых и тренированных боевиков, которые носили томик Майн Кампфа у сердца и погибали с проклятьями в адрес русских на губах, Киев сточил о нашу доблестную армию ещё в 2022. Когда у Киева закончились идейные боевики, пришла очередь аморфных рекрутов, которые воевать не хотели, но после призыва покорно пошли. В 2023 закончились и аморфные, так что теперь на улицах гребут ухилянтов (уклонистов), которых приходится запихивать в микроавтобусы силой, так как сидеть в окопах они категорически не хотят.

Одновременно с этим украинские военкоматы вынуждены были резко снизить требования по возрасту и здоровью — гребут теперь и предпенсионеров, и инвалидов третьей группы. Как итог, новые рекруты в массе своей не хотят и физически не могут воевать, так что боеспособность новой волны кардинально ниже, чем боеспособность частей, с которыми Киев начинал в 2022 году.

Отсрочку для студентов Украина уже отменяет. Дальше остаётся только рушить инфраструктуру, загребая дорожников и полицейских, снижать призывной возраст до 16 лет и запускать массовый призыв женщин. Плюс, конечно, усиливать облавы в столице, которую раньше военкомы щадили, чтобы не провоцировать киевлян на протесты.

Россия тем временем сделала ставку на набор контрактников: с начала года приняли на службу уже больше 400 тысяч человек (ссылка). Вкупе с другими источниками пополнения, этого достаточно для решения текущих боевых задач.

2. Оружие

Россия вывела за два года оборонные предприятия на боевой режим: мы клепаем снаряды, дроны, танки и самолёты безостановочно. Также нам помогают Китай, Иран и КНДР — в том числе материалами и компонентами, а также новыми технологиями, которые у наших союзников есть.

На Украине с производством всё грустно, так как там и раньше-то не было особых мощностей, а после 2022 оставшиеся заводы страдают от бомбардировок, дефицита кадров и прочих нерешаемых проблем. Западные «друзья» Украины, в свою очередь, с перехлёстом выгребли уже из своих арсеналов всё оружие, которое они только могли отправить Киеву. Производить для Киева новое оружие Запад не может, так как военная промышленность Евросоюза и США переживает не лучшие времена — чтобы выйти на серьёзные объёмы выпуска, промышленность надо фактически перезапускать, чем сейчас Запад заниматься не готов.

Кроме того, всей украинской операцией занимаются США, а у США сейчас другая проблема, Израиль. Израиль теряет в Секторе Газа много танков и прочего вооружения, так что снабжение, которое мог надеяться получить президент Зеленский, идёт сейчас президенту Нетаньяху. Таким образом, Киев вынужден уже экономить боеприпасы, что сказывается на его способности воевать самым плачевным образом.

3. Технологии

Для военного дела Спецоперация 2022 стала новой страницей — Россия начала запускать гиперзвуковые ракеты, против которых сейчас нет защиты ни у кого, также обе стороны активно используют боевые и разведывательные беспилотники, которые раньше применялись в конфликтах только точечно, как сугубо вспомогательные средства.

Американцы рассчитывали превозмочь нас при помощи своих танков и самолётов, но в 2022-2023 выяснилось, что западное оружие показывает высокую эффективность только в войне против заведомо более слабых противников.

При этом Россия производит гиперзвук и беспилотники в промышленных масштабах — с помощью наших китайских и иранских друзей, разумеется, которые поставляют нам важные компоненты. Объёмы производства с каждым месяцем растут.

Шансов перебить промышленную мощь Китая и России у Запада нет — производить массово и дёшево там не могут, а вбивать триллионы в дорогое производство у Запада нет мотивации, для Запада Украина не настолько важна.

4. Финансы

Война — это в первую очередь расходы. Даже маленькая война стоит очень дорого, когда же война идёт несколько лет, денег на неё требуется просто астрономическое количество.

Экономика Украины фактически разрушена, при этом она продолжает разрушаться, так как инфраструктура быстро деградирует, а рабочие, которые могли бы экономику поддерживать, или загребаются на фронт, или любым способом бегут из страны.

Можно было игнорировать эту проблему, пока Запад выделял достаточно денег — часть денег шла на поддержание штанов, другая часть — на зарплаты военным, которые своими расходами внутри Украины кое-как поддерживали торговлю на плаву. Вместе с тем, терпение у США заканчивалось, так как у США были на Украине ровно две задачи. Первая задача — уничтожение и захват России — провалена, сейчас даже самые упёртые ястребы перестали надеяться на военную победу или на оранжевую революцию. Вторая задача — подчинение и разграбление Евросоюза — выполнена, дальнейшие боевые действия на Украине не сделают Евросоюз более покорным, чем он уже есть.

Таким образом США не особо хотели тратиться на Украину даже до октября 2023. После того, как Израиль сцепился с Сектором Газа, стало ещё хуже, так как Израиль для американских политиков бесконечно важнее Украины и зачастую важнее даже самих США. Выделять деньги одновременно и на Украину, и на Израиль не получается, в первую очень по внутреннеполитическим причинам. Следовательно, Киев может рассчитывать теперь только на вычищение старых остатков и утешительные крохи с барского стола. Принудить Евросоюз взять Киев на полное содержание тоже не выходит, так как венгры и прочие оппозиционеры торпедируют подобные планы, а крупные члены Евросоюза делают вид, будто они ничего не могут сделать с венграми.

В ноябре финансирование Украины резко снизилось, и я не вижу сценариев, при которых оно может снова увеличиться до приемлемых объёмов. Киев стал чемоданом без ручки: выбросить пока что жалко, но и тратить на него большие деньги уже нет смысла.

В России, в свою очередь, всё настолько в порядке, что даже нечего особо обсуждать. Дефицит бюджета в 2023 ожидается в размере 1 триллиона рублей (ссылка). Это рабочие цифры, мы можем жить с таким дефицитом вечно — если понадобится, хоть 50 лет. При этом дальше эксперты ждут улучшения, так как перестройка российской экономики продолжается, каналы поставок нефти и газа оптимизируются, а цены на углеводороды в перспективе нескольких лет обещают серьёзно вырасти.

5. Усталость от войны

На Украине и на Западе усталость от войны с каждым месяцем растёт. Несчастным украинцам хочется, чтобы всё это поскорее закончилось, совершенно неважно какой ценой — пусть даже ценой полного раздела Украины между Россией, Венгрией и Польшей. Европейцам и американцам, в свою очередь, хочется, чтобы президент Зеленский, наконец, замолчал, а цены на отопление и бензин снова снизились до уровня 2021 года.

В России таких проблем нет, так как от идеи провести вторую волну мобилизации наши власти отказались, сделав ставку на контрактников, а экономика России работает в нормальном режиме: зарплаты платятся, полки наполняются, рост цен неприятен, но не критичен. Да, нам тоже хочется, чтобы Спецоперация поскорее завершилась, однако не «любой ценой», а так, чтобы наша западная граница была надёжно защищена.

Подведу итог

Россия очередной раз перевела вражеский блицкриг в войну на истощение, после чего противнику осталось только медленно сдуваться и отступать.

При иных обстоятельствах можно было рассчитывать на быструю капитуляцию Киева. Сейчас, однако, решения принимают не в Киеве, а в Вашингтоне, так что США могут решить, что им выгоднее, чтобы всё шло своим чередом, то есть чтобы Киев сопротивлялся до последнего, ещё год-два. Страдания союзника будут выглядеть для США некоторым позором, однако к этому современным американским элитам не привыкать.

Если же США решат начать переговоры, что тоже вполне возможно, они столкнутся с другой проблемой. Репутации у современных США нет, поэтому подписанные ими документы ничего не стоят. Это значит, что переговоры о прекращении конфликта будут долгими и тяжёлыми — Россия будет требовать конкретных гарантий, а у США будут серьёзные проблемы, чтобы такие гарантии предоставить. Даже если переговоры с США начнутся прямо в декабре, навряд ли их удастся завершить раньше лета или осени 2024.

Конечно, строить прогнозы — дело неблагодарное, однако ничего хорошего Украину в 2024 не ждёт, это уже можно сказать с большой долей уверенности. Если вы до сих пор живёте на Украине, я рекомендую уехать из страны — даже если для этого придётся сильно потратиться. Тем, кто уехать с Украины не сможет или не захочет, скорее всего, придётся страдать.