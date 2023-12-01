Мнение: О летящих ракетах и звучащих сиренах… Началось?



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Что ж, пятничное утро резко перестало быть томным.

Сначала полетели ракеты, потом зазвучали сирены воздушной тревоги — или, наоборот? В общем, теперь уже звучат грозные речи и слёзные жалобы. А также самые-самые строгие предупреждения со стороны.

Кажется, началось — и ровно минута в минуту…

Да, практически минута в минуту после того, как истекло ноябрьское пятидневное перемирие с ХАМАС, затем продлённое ещё на два дня, Израиль заявил, что возобновляет спецоперацию в секторе Газа. Потому что группировка якобы первой начала обстрелы. Естественно, из Газы звучат встречные обвинения и жалобы на жертвы среди мирного населения — но к этому уже все привыкли.

В общем, надежды некоторых арабских стран, что перемирие с боевиками удастся ещё раз продлить, пошли прахом. Как и их дипломатические усилия в этом направлении. Хотя близкий к ХАМАС источник AFP буквально вчера заявлял о готовности палестинской группировки продлить временное прекращение огня. По его словам, посредники прилагают значительные усилия, чтобы добиться еще одного сравнительно мирного дня. А там настал бы шаббат, потом можно было бы ещё что-нибудь придумать. Но — нет. Израильские военные, считавшие, что пауза в боевых действиях больше на руку террористам, через шесть минут после истечения официального срока получили долгожданный приказ на открытие огня.

Думается, новость об этом с тревогой восприняли семьи оставшихся в неволе заложников ХАМАС — их, по различным подсчётам, около полутора сотен. В #США к сообщениям о возобновлении боевых действий тоже отнеслись без особого энтузиазма. Как показали 50 дней изральской войны, два больших конфликта «постаревший гегемон» не вывозит. И его риторика в отношении Тель-Авива заметно изменилась за дни перемирия.

«Я подчеркнул настоятельное требование Соединённых Штатов [к руководству Израиля], чтобы массовые потери среди гражданского населения и перемещения в тех масштабах, которые мы наблюдали в северной части сектора Газа, не повторились на юге, — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен за несколько часов до истечения семидневной паузы в боевых действиях. — Я ясно дал понять, что прежде чем Израиль возобновит крупные военные операции, он должен разработать гуманитарные планы защиты гражданского населения, которые сведут к минимуму дальнейшие жертвы среди невинных палестинцев». Глава американской дипломатии особо упомянул требование к Тель-Авиву обеспечить безопасность больниц, электростанций и гуманитарных объектов. Но прислушается ли к нему правительство Биньямина Нетаньяху, вновь откопавшее «топор войны», сказать сложно.

С другой стороны, в дипломатический лексикон Вашингтона вернулась глубокая озабоченность за судьбу «невинных палестинцев». Это означает, что усилия арабов не пропали даром, и американская поддержка своего главного союзника на Ближнем Востоке стала чуть менее безусловной. Что в перспективе может открыть дорогу к новым «перемириям» и даже — чем чёрт не шутит? — жестам доброй воли.

Иншалла, конечно.

Но что же теперь будет с «украинским вопросом», медленно, но верно уходящим для Белого дома на второй, а то и на третий план?

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