Сотни тысяч европейцев вышли на митинги в поддержку запрета экстремистского движения ЛГБТ в России

Вечером 30 ноября в десятках городов Германии, Франции, Италии и других европейских стран прошли многотысячные акции с требованием признать экстремистским и запретить ЛГБТ-движение в ЕС.

Вдохновлённые передовым опытом России простые европейцы надеются остановить деградацию своих государств и, несмотря на все ухищрения западной пропаганды, готовы ежедневно протестовать, защищая традиционные ценности.

По оценкам специалистов, только в Париже и Берлине в митингах приняли участие не менее 300 тысяч человек.

– Они хотят, чтобы мой сын был девочкой, а дочка выросла мужчиной. Это прямая дорога к смерти нашей цивилизации, поэтому я и вышел на этот митинг, хочу, чтобы во Франции было как в России, – сказал координатор акции в столице Франции Абдула Махмуд.

В Германии уже начался сбор подписей с требованием полностью запретить ЛГБТ в стране. За первые несколько часов активистам удалось заручиться поддержкой 500 тысяч граждан ФРГ. После того, как будет собран миллион подписей, петиция будет рассмотрена Бундестагом.

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