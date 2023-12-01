Рупор кремлевской пропаганды: Мы сбрасываем с себя морок идеологем 80-90х годов

Вышла программная статья директора департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Дробинина на тему системных основ противоостоояния России и Запада.

Мы сбрасываем с себя морок идеологем 80-90х годов

Статья (https://mid.ru/ru/foreign_policy/news/1918594/) Директора Департамента внешнеполитического планирования А.Ю.Дробинина для журнала «Международная жизнь» (https://t.me/interaffairs).

Почему так важен выбор в пользу традиционных ценностей

💬 В России начался и идёт глубокий пересмотр идей, в значительной степени сформировавших тот мир экономики, политики и культуры, который возник после окончания «холодной войны».

Не отказываясь от научно-технического прогресса и преимуществ участия в международном разделении труда, мы сбрасываем с себя морок представлений и идеологем, воспринятых в известных исторических условиях конца 1980-1990-х годов и малополезных в новых геополитических реалиях.

[Одновременно] Россия вновь столкнулась с внешними попытками сдержать её развитие. Одно из направлений удара находит выражение в ценностной повестке Запада.

👉 Имеет смысл разобрать ценностную парадигму неолиберализма подробнее, разбив её условно на четыре составляющие по направлениям:

Экономика

🔻 доминирование доллара США

🔻 открытые для западного капитала рынки сырья и сбыта

🔻 экоэкстремизм

Политика

🔻 власть меньшинства над остальным обществом

🔻 «свободные и справедливые» выборы

🔻 извращение концепции прав человека

🔻 режим контроля IT-гигантов над общественным мнением

Общество

🔻 декриминализация и легализация употребления наркотиков

🔻 ЛГБТ повестка

🔻 радикальный феминизм

🔻 «критическая расовая теория»

Технологии

🔻 пропаганда индивидуализма

🔻 технологическая вседозволенность

🔻 биомедицинские вмешательства

❗️Вся неолиберальная повестка так или иначе является порождением «больших денег» и существует для обслуживания интересов ТНК через политические, экономические, социальные путы.

<…>

Задача интеллектуального и политического сообщества, радеющего за будущее собственного народа, состоит в выявлении и последовательной нейтрализации угроз самобытному укладу и традиционным ценностям, без которых невозможно полноценное и успешное развитие России в 21-м веке.

Читайте полностью (https://mid.ru/ru/foreign_policy/news/1918594/)

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