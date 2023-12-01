Рупор кремлевской пропаганды: Мы сбрасываем с себя морок идеологем 80-90х годов
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Вышла программная статья директора департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Дробинина на тему системных основ противоостоояния России и Запада.
Мы сбрасываем с себя морок идеологем 80-90х годов
Статья (https://mid.ru/ru/foreign_policy/news/1918594/) Директора Департамента внешнеполитического планирования А.Ю.Дробинина для журнала «Международная жизнь» (https://t.me/interaffairs).
Почему так важен выбор в пользу традиционных ценностей
💬 В России начался и идёт глубокий пересмотр идей, в значительной степени сформировавших тот мир экономики, политики и культуры, который возник после окончания «холодной войны».
Не отказываясь от научно-технического прогресса и преимуществ участия в международном разделении труда, мы сбрасываем с себя морок представлений и идеологем, воспринятых в известных исторических условиях конца 1980-1990-х годов и малополезных в новых геополитических реалиях.
[Одновременно] Россия вновь столкнулась с внешними попытками сдержать её развитие. Одно из направлений удара находит выражение в ценностной повестке Запада.
👉 Имеет смысл разобрать ценностную парадигму неолиберализма подробнее, разбив её условно на четыре составляющие по направлениям:
Экономика
🔻 доминирование доллара США
🔻 открытые для западного капитала рынки сырья и сбыта
🔻 экоэкстремизм
Политика
🔻 власть меньшинства над остальным обществом
🔻 «свободные и справедливые» выборы
🔻 извращение концепции прав человека
🔻 режим контроля IT-гигантов над общественным мнением
Общество
🔻 декриминализация и легализация употребления наркотиков
🔻 ЛГБТ повестка
🔻 радикальный феминизм
🔻 «критическая расовая теория»
Технологии
🔻 пропаганда индивидуализма
🔻 технологическая вседозволенность
🔻 биомедицинские вмешательства
❗️Вся неолиберальная повестка так или иначе является порождением «больших денег» и существует для обслуживания интересов ТНК через политические, экономические, социальные путы.
<…>
Задача интеллектуального и политического сообщества, радеющего за будущее собственного народа, состоит в выявлении и последовательной нейтрализации угроз самобытному укладу и традиционным ценностям, без которых невозможно полноценное и успешное развитие России в 21-м веке.
Читайте полностью (https://mid.ru/ru/foreign_policy/news/1918594/)
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Источник: Colonel Cassad
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