 

Невролог Шамалов рассказал о «мозговом тумане» из-за перенесенного COVID-19

01.12.2023, 13:11, Разное
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Ученый-невролог Николай Шамалов предупреждает о серьезных неврологических осложнениях, которые могут возникнуть после перенесенного COVID-19. В результате инфекции у многих пациентов наблюдается ухудшение когнитивных функций, проявляющееся в виде “мозгового тумана”. Это состояние сопровождается расстройством памяти, мышления, внимательности и речевой программы.

Николай Шамалов подчеркивает, что ухудшение когнитивных функций может продолжаться длительное время, даже у тех, кто перенес коронавирус в легкой форме. Более того, после COVID-19 могут возникать серьезные и опасные патологии, такие как инсульты и синдром Гийена-Барре.

Исследования “мозгового тумана” показывают, что это состояние значительно влияет на образ жизни пациентов. Они жалуются на постоянную усталость, бессонницу, учащенное сердцебиение, головокружение, депрессию и ангедонию. Эти неврологические проблемы мешают работать в прежнем режиме и делают человека менее физически активным и социализированным.


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