 

МЦД и пригородные поезда переведены на зимний режим

01.12.2023, 12:55, Новости дня
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Власти российской столицы сегодня прикладывают огромные усилия для развития транспортной системы многомиллионного мегаполисы. Согласно поручению мэра Москвы Сергея Собянина, транспорт должен соответствовать высоким стандартам комфорта и безопасности для пассажиров.

С этой целью на железных дорогах Москвы даже внедряются инновации. К примеру, на платформах в Зеленограде тестируют обогреватели, которые включаются, только если рядом с ними находится человек. А на станциях, которым только предстоит стать городскими вокзалами, установили погодные модули.

В целом МЦД и пригородные поезда уже переведены на зимний режим. Специалисты заблаговременно провели на железнодорожных станциях работы по проверке систем отопления и освещения. Также перевозчики перенастроили климатические установки в поездах, включили обогрев лобовых стекол и отопление в вагонах.

Кстати, на новых столичных вокзалах вестибюли отапливаются, поэтому пассажиры могут в тепле подождать поезд, даже если на улице стоит минусовая температура. К зимнему сезону готовятся и сотрудники. Им выдали теплую одежду и провели инструктаж.

Ранее “Дни.ру” сообщали, что в рамках подготовки к зимнему сезону в вестибюлях столичной подземки появятся шесть тысяч дополнительных дверей. Работы проводились до конца октября. Кроме того, кондиционеры в вагонах начали работать в соответствие с температурными условиями.

Параллельно специалисты провели проверки тепловых сетей, систем обогрева лестниц и обслуживания воздушно-тепловых завес. А установленные ими вторые двери должны препятствовать проникновению холодного воздуха и поддерживать комфортную температуру на станциях метро.

“В преддверии холодов мы проверяем исправность всех систем, которые будут задействованы в работе транспорта зимой, чтобы поездки пассажиров оставались комфортными”, – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Городские автобусы и электробусы также готовят к зиме. Помимо технических работ, с водителями общественного транспорта проводят занятия по безопасному передвижению в сложных погодных условиях.


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