 

Программу мероприятий на Северном речном вокзале определят москвичи

01.12.2023, 12:55, Новости дня
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Северный речной вокзал регулярно проводит для жителей и гостей российской столицы всевозможные мероприятия. К примеру, в 2023 году точка притяжения собрала более 2,3 миллиона человек. Совокупно они посетили свыше 260 событий.

Теперь москвичам предстоит выбрать мероприятия, которые пройдут Северном речном вокзале в следующем году. С соответствующей целью на цифровом портале “Активный гражданин” открылось новое голосование.

Кстати, сама онлайн площадка работает в столице с 2014 года. Она помогает москвичам принимать важнейшие решения касательно жизнедеятельности многомиллионного мегаполиса совместно с властями столицы. За девять лет существования на портале “Активный гражданин” зарегистрировались более 6,6 миллиона человек и прошло порядка шести тысяч голосований.

На сей раз пользователям предстоит выбрать до пяти вариантов в каждом из десяти предложенных форматов. Горожане будут голосовать за спортивные и танцевальные тренировки, мастер-классы, кинопоказы, концерты, лекции, конференции, семинары, выставки и другие события.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов подчеркнул, что Северный речной вокзал стал одним из самых популярных мест отдыха у жителей и гостей столицы после реставрации, проведенной в 2020 году.

“Здесь регулярно проходят бесплатные лекции, выставки и мастер-классы для всех желающих, теплоходы отправляются в 30 городов и туристических центров России”, – добавил Максим Ликсутов.

Заместитель главы города также подчеркнул, что столичные власти по поручению Сергея Собянина продолжают работы по развитию данной точки притяжения. В частности, речной вокзал стал площадкой для различных праздников и фестивалей.

Кстати, в рамках развития столичной транспортной системы от Северного речного вокзала запущены теплоходы до Химок и Захарково. С их помощью москвичи могут добраться до причалов в несколько раз быстрее, чем на личном автомобильном транспорте.

Время в пути по данным маршрутам составляет от 10 до 25 минут. Теплоходы “850 лет Москве” и “Москва-1” вмещают по 150 пассажиров. Оплатить проезд можно любым удобным способом.


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