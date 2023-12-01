 

Мнение: Почему сериал «Слово пацана» не надо запрещать

01.12.2023, 12:35, Разное
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Снова пошли разговоры, что надо запретить сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Пришлось посмотреть первые несколько серий….

В общем, соглашусь, «Слово пацана» – скверное кино. Потому что снято очень хорошо, талантливо. И гопники в сериале получились вызывающими симпатии. А это плохо. Потому что у героев, вызывающих симпатии, всегда появляются поклонники-фанаты, которые, вполне возможно, что захотят начать жить по-киношному, по-пацански.

На самом-то деле среди казанских гопников не было персонажей, вызывающих симпатии. Это  был биомусор, для которого не было ничего святого. Они потому и сбивались в стаи, что были отбросами, эдакими шакалами на двух ногах…

А в «Слове пацана» гопники – не стая шакалов, а вполне симпатичные подростки. Поэтому-то это отвратительный  сериал. Но запрещать сериал не стоит. Запрет – это лучшая реклама. Запрещенный сериал посмотрят еще больше латентных гопников. Потому что запрещенный сериал однозначно станет культовым.

Лучше – игнорить…

Источник: Ирек Муртазин


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