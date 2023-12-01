В России установлен рекорд продаж смартфонов

В текущем году российские потребители продемонстрировали невероятный интерес к смартфонам, что стало результатом совмещения двух факторов: реализации отложенного спроса и активного наступления китайских производителей на рынок. Об этом сообщают “Известия”.

С начала года и по ноябрь было продано около 27 миллионов смартфонов, что немного превышает объем продаж в самый успешный для рынка 2020 год.

Одной из ключевых причин увеличения спроса на смартфоны стало появление флагманских новинок на российском рынке.

Эльдар Муртазин, ведущий аналитик компании Mobile Research Group, прогнозирует, что в декабре 2023 года в РФ может быть продано еще 2-2,5 миллиона устройств.

Кроме того, с 1 декабря стало известно, что цена прошлогодней флагманской модели iPhone 14 Pro снизилась на 15% и теперь составляет от 99 до 103 тысяч рублей, в зависимости от региона и конфигурации устройства.