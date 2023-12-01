 

В 2023 году в Москве отремонтировали более 800 крыш

01.12.2023, 11:50, Новости дня
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Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в 2023 году отремонтировали 802 крыши многоквартирных домов. Из них 578 плоских и 224 скатных, сообщил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, работы проводились в рамках городской программы капитального ремонта. Специалисты заменили покрытия, привели в порядок стыки плит и места примыкания кровли к карнизам, заменили ограждения.

Ремонт плоских крыш проводился при плюсовой температуре. На первом этапе снимали старую гидроизоляцию из нескольких слоев рубероида. При необходимости меняли целиком или частично отливали заново. Сверху укладывали полимерно-битумный материал, чтобы кровля выдерживала резкую смену погодных условий.

Скатные крыши можно обновлять круглый год. Во время ремонта специалисты утепляют чердачное перекрытие. Это повышает уровень энергоэффективности здания.

Бирюков подчеркнул, что в ходе капитального ремонта использовались только российские материалы и современные технологии.

С начала действия программы капитального ремонта специалисты комплекса городского хозяйства заменили инженерные системы в более чем 10 тысячах жилых домов Москвы. В зданиях поменяли устаревшиесистемы центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, электрики и канализации, опорные конструкции, соединительные элементы и задвижки. В местах общего пользования и квартирах установили новые радиаторы. Применись только надежные и долговечные российские материалы.

Капремонт домов идет во всех округах, включая Центральный. В планах на текущий год – обновление 360 зданий.

Московская программа капитального ремонта – один из крупнейших проектов подобного рода в мире. С 2015 по 2044 год планируется отремонтировать свыше 28,5 тысячи домов, общая площадь которых составляет 275 миллионов квадратных метров. Также заменят 355 тысяч инженерных систем и 112 тысяч лифтов.

С начала действия программы в столице капитально отремонтировали 13 тысяч жилых домов общей площадью около 71 миллиона квадратных метров.


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