Глава Ростуризма: «Зачем ехать в Европу, если любой европейский город можно увидеть в Йошкар-Оле?»

В Минтуризма представили внутрироссийские варианты туристических маршрутов, призванные заменить гражданам поездки зарубежные поездки.

К разработанным ранее маршрутам, где предлагалось заменить курорты Средиземного моря отдыхом в Крыму и Краснодарском крае, а вместо посещения Альп выбрать Кавказские горы и Камчатку, были добавлены новые. Вместо Дубая россиянам предложено посетить Грозный, вместо виноградников Франции и Италии – окрестности Дербента в Дагестане и Тамань. Зимнюю Финляндию, по мнению экспертов, смогут достойно заменить бюджетные Карелия и Архангельская область.

Гостям презентации были вручены буклеты со списком падающих башен России – в него попали объекты в Свердловской области, Пермском крае и Ярославле, а также башня Сююмбике в Казани. Любителей кристально чистой воды ожидают Голубые озёра в Татарстане и техническое озеро вблизи Челябинска.

В министерстве добавили, что в России встречаются явления и объекты, которых нет в других странах мира – большие индустриальные зоны и разноцветный снег.

– Зачем ехать в Европу, если любой европейский город можно увидеть в Йошкар-Оле? Там вам и Брюгге есть, и Венеция, и Копенгаген, и лучшие моменты Амстердама, – подытожила глава Минтуризма Зарина Догузова.

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