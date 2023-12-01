Минтруд изменит правила назначения единого пособия для семей с детьми

Минтруд рассматривает обновление правил назначения единого пособия для семей с детьми, чтобы преодолеть проблему фиктивных разводов, которые приводят к искусственному занижению доходов. В 2022 году данное явление стало распространенным в некоторых регионах Северного Кавказа, где количество разводов резко увеличилось.

Минтруд также планирует бороться с фиктивной самозанятостью. Многие получают статус самозанятых, но не выполняют работу, обходя правило “нулевого дохода”. Ряд предложенных поправок расширяют круг получателей единого пособия. Например, с 2024 года доход подростков, проценты по вкладам, открытые на опекаемых детей, и выплаты матерям-героиням уже не будут учитываться как препятствие для назначения пособия.

Согласно подготовленному проекту постановления правительства, с 2024 года Минтруд намерен изменить правила назначения единого пособия для семей с детьми, чтобы противодействовать фиктивным разводам, цель которых – снижение доходов домохозяйств. Единое пособие, введенное с начала 2023 года, объединяет семь видов выплат для семей с детьми, включая новые выплаты семьям с детьми от 3 до 17 лет и доходом ниже регионального прожиточного минимума, введенные при создании системы поддержки бедных в 2021-2022 годах. Доплата на ребенка до 17 лет составляет 50%, 75% или 100% от этого минимума (с 2024 года – 15,4 тыс. рублей).

Социальный фонд назначает данную социальную выплату после оценки нуждаемости, сравнивая данные об имуществе и доходах семьи по различным источникам. Общие расходы бюджетной системы на единое пособие составят 1,144 триллиона рублей в 2023 году и 1,6 триллиона рублей в 2024 году, что является крупнейшей статьей социальных расходов. Это пособие получат родители 10,3 миллиона детей и 360 тысяч беременных женщин.

В результате внедрения основной составляющей единого пособия – выплат на детей от 3 до 17 лет – в 2021-2022 годах, уровень бедности в РФ снизился до 9,8%, достигнув минимума с 2013 года. Доля детей, живущих в бедных семьях, уменьшилась до 19,1%, также достигнув минимума с 2014 года, пишет Коммерсантъ.