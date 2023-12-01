 

В РФ флагманский iPhone 14 Pro подешевел на 15%

01.12.2023, 9:44, Разное
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Стоимость флагманского iPhone 14 Pro от Apple в РФ снизилась на 15%. Об этом свидетельствует информация от портала Hi-Tech Mail.Ru.

iPhone 14 Pro остается актуальным смартфоном компании Apple с современной камерой и вырезом Dynamic Island, который заменил “челку”. При запуске продаж в осенний сезон 2022 года начальная цена этой модели составляла 120 тысяч рублей. Теперь стоимость флагманской модели в РФ снизилась до 99-103 тысяч рублей в зависимости от региона и конфигурации устройства.

В качестве альтернативы рассматривается Xiaomi 13T Pro – субфлагманный Android-смартфон, доступный для покупки в РФ по цене от 54 тысяч рублей.

Представленный в сентябре 2022 года iPhone 14 Pro стал первым смартфоном Apple с вырезом Dynamic Island, в котором находятся сканер лица Face ID, селфи-камера и другие датчики. Кроме того, эту модель оснастили основной камерой с разрешением 48 Мп и чипом Apple A16 Bionic для повышения производительности. Аналогичное железо установлено в новом iPhone 15.

Важно отметить, что прошлогодняя модель также имеет экран с частотой обновления изображения до 120 Гц, чем не может похвастаться модель 2023 года.


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