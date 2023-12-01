 

Биробиджанский суд признал незаконной приватизацию радуги экстремистским ЛГБТ-сообществом

01.12.2023, 9:33, Разное
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Городской суд Биробиджана на заседании полностью удовлетворил иск движения «Гей, славяне!» о признании незаконной приватизации радуги экстремистским движением ЛГБТ.

С 1 декабря 2023 года лица нетрадиционной сексуальной ориентации не смогут использовать оптическое явление в качестве своего символа.

– Установлено, что в 1994 глава Госимущества Анатолий Чубайс передал за 100 ваучеров «Партии мужеложцев» права на использование радуги. Приватизация явления природы невозможна по определению, поэтому решение признано незаконным, – сообщил пресс-секретарь суда Иосиф Гольдштейн.

По информации «Комсомольской правды», в ближайшее дело против Анатолия Чубайса может быть возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий. Если вина экс-чиновника будет доказана, то ему может грозить до пяти лет тюрьмы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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