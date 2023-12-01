Немецкая армия не заметила обещанной Шольцем «смены эпох»

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После начала украинского конфликта Олаф Шольц пообещал реанимировать Вооружённые силы Германии, которые после окончания холодной войны пришли в упадок. Как пишет The New York Times, прошло почти два года, однако обещанная Шольцем с большой помпой «смена эпох» практически не заметна в армии, которой не хватает самой элементарной инфраструктуры, боеприпасов и военной техники.



AP

Сразу после начала конфликта на Украине канцлер Олаф Шольц пообещал реанимировать Вооружённые силы Германии, которые после окончания холодной войны пришли в упадок. Главной составляющей плана стало намерение выделить на нужды армии €100 миллиардов и начать последовательное увеличение военных расходов. С тех пор прошло два года, однако, пишет The New York Times, обещанная Шольцем с большой помпой Zeitenwende, или смена эпох, практически не видна личному составу немецкой армии, которой не хватает самой элементарной инфраструктуры, боеприпасов и военной техники. Большую часть обещанных денег либо так и не выделили, либо потратили на оружие, которое солдаты получат ещё очень нескоро из-за задержек с закупками и необходимости увеличить мощность долго простаивавших производственных линий.

Как продолжает издание, стратегический разворот происходит настолько медленно, что у многих появились серьёзные сомнения в том, что он вообще случится. И это несмотря на усиление опасности со стороны РФ и уверенность Европы в необходимости самостоятельно укреплять обороноспособность, не полагаясь на Соединённые Штаты Америки.

«Zeitenwende уже выдыхается, — говорит эксперт по внешней политике и депутат парламента от входящей в правящую коалицию партии зелёных Антон Хофрайтер. — Слишком многое в нашей стране не финансируется».

Потребность в неотложных переменах наиболее заметна в артиллерийской школе немецких сухопутных войск, которая занимает большую часть военной базы в живописном местечке Идар-Оберштайн на западе Германии. База была построена в 60-е годы, когда западногерманская армия перестраивалась под контролем союзников. В годы холодной войны её главным предназначением было обучение и подготовка артиллерийских подразделений, чтобы они могли поддерживать пехоту артиллерийским огнём и ракетными обстрелами. Но когда холодная война закончилась и угроза наземного конфликта в Европе отступила, школа стала практически не нужна.

Присоединение Крыма* к РФ в 2014 году и специальная военная операция, начатая Москвой на Украине в феврале 2022 года, изменили европейские представления об угрозах. Но если судить по последнему плану, реконструкция артиллерийской школы будет завершена не раньше 2042 года.

Школа отправила на Украину 14 бронированных гаубиц, но на замену так ничего и не получила, хотя заявку своевременно оформила и подала. Эти гаубицы очень нужны ей, пока она не увеличит собственный арсенал. Боевую подготовку и обучение пришлось сократить из-за нехватки боеприпасов.

Два здания на базе пустуют в ожидании сноса, а 85% построек нуждаются в ремонте. Об этом говорится в очередном докладе, составленном парламентским комиссаром по Вооружённым силам Германии Евой Хёгль.

Во время визита в артиллерийскую школу в прошлом году Хёгль и её команда обнаружили, что окна в зданиях не закрываются, изношенные трубы и протекающие крыши причинили помещениям большой ущерб, а санузлы пришлось закрыть из-за их ветхого состояния.

Хёгль обрадовалась появлению специального фонда в размере €100 млрд, о котором объявило правительство. Однако она обеспокоена тем, что деньги до солдат доходят слишком медленно.

«Необходимо срочно обеспечить войска финансовыми средствами, чтобы военные почувствовали, как улучшается ситуация», — сказала она в интервью.

Начальник артиллерийской школы полковник Олаф Тунеке рассказывает, что некоторые молодые солдаты и офицеры с нетерпением ждут реальных перемен и хотят, чтобы улучшения наступили быстрее.

«Все они слышат про эту «смену эпох» и говорят: «Мне выдадут новую каску, новое снаряжение?» Конечно нет. За день новое оружие не создашь», — заявил полковник.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).