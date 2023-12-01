Мнение: О внезапных открытиях… Страна-бензоколонка технологически превосходит Запад?

Знаете, чем ещё плоха пропаганда?

Тем, что в неё волей-неволей приходится верить пропагандисту. Иначе ширнармассам её не продать.

Вот агитаторы общества «Знание» и редакторы журнала «Коммунист» не верили в грядущий коммунизм. И это неверие заразило весь советский народ. Поэтому на Западе все спикеры, от пресс-секретаря до президента верят тому, что несут в массы. Вот Джо #Байден, например, всё ещё верит в «доллар по 200». И в миф о «стране-бензоколонке» в нынешней Администрации верят многие. И открывают для себя много нового за последние полтора года.

Оказывается, например, что американские танки Abrams M1, переданные Украине, вовсе не так хороши, как говорится в рекламных проспектах. Они, в частности, плохо справляются с грязью. И этот дефект с грустью признаёт американское издание Forbes. По его данным, фильтры на впуске двигателя требуют очистки дважды в день, чтобы в мощный, но «хрупкий» двигатель не попадали грязь и мусор. А если этому не уделять внимание каждые 12 часов, грязь может привести к необходимости поменять не только двигатель, но и трансмиссию, отправив танк на длительный ремонт. На этом фоне российские Т-80 и Т-90 — настоящие танки, которые грязи не боятся.

А ещё оказывается, что немецкие «Леопарды» не приспособлены к боям высокой интенсивности. И отстреляв треть боекомплекта, они вынуждены уходить на перезарядку. А после выстреливания всего штатного боекомплекта (42 снаряда) им требуется многочасовое ТО, иначе идёт износ ствола и снижается точность стрельбы. И бронирование там хуже даже чем у модернизированных Т-72.

И уж совсем нехорошо, что эти «отсталые русские» нашли ключи к «Эскалибурам» и «Химерсам». Уже и в CNN жалуются, что российские средства радиоэлектронной борьбы превратили технологическое преимущество предоставленного Западом для ВСУ широкого арсенала «умного» управляемого оружия в уязвимость. В частности, российская система РЭБ «Поле-21», предназначенная для подавления сигналов GPS, значительно снизила эффективность применения как высокоточных 155-мм снарядов Excalibur, так и ракет HIMARS. А средствами противодроновой борьбы сейчас насыщаются даже подразделения тактического звена ВС РФ, признал украинский главком Валерий Залужный. Причём речь идёт о широком спектре способов противодействия БПЛА — от глушения сигналов до «подмены» данных GPS и перехвата управления дроном.

Более того, на днях в Крыму #Россия показала, что в состоянии закрывать для вражеской радиоэлектронной разведки, в том числе спутниковой, целые «квадраты» местности. Что лишает ВСУ ещё одного недавнего преимущества. И хотя американские генералы отрицают на публике, что российские средства РЭБ снижают эффективность применения высокоточного оружия «Made in USA» — а что им ещё остаётся говорить, когда миллиардные контракты под угрозой? — они признают, что сейчас Пентагон и его подрядчики экстренно «предпринимают существенные усилия по реинжинирингу и обновлению этих систем». А это значит, что в жизни всё не так шоколадно, как на словах.

Страна-бензоколонка, говорите?

Да неужели?

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