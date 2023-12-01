Ловкий снежный человек взял одной ногой разбег

Знать, отправился в полет…

Вот никто и не найдет!

Охотник на бигфута обнаружил в грязи единственный девятидюймовый (почти 23-сантиметровый) след ноги с пятью короткими пальцами. Причем измерял его «следопыт» не по длине, а по ширине.

Таинственный отпечаток ноги, найденный в штате Западная Вирджиния, точнее, в его округе Ричи, имел очертания пяти коротких пальцев. Заметившему его Чаку Хедли, верящему в снежного человека (саскватча), хотелось думать, что легендарное существо вышло из небольшого водоема.

Поделившись этой новостью в Facebook (запрещенная в РФ Meta), член группы с говорящим названием «Верящие в снежного человека» опубликовал несколько изображений, демонстрирующих что-то, похожее на очертания довольно большой ступни, но как-то небрежно снятой. Дескать, смотрите, какой зверюга вышел из воды!

Чтобы подтвердить подлинность изображений следа зверя и показать, насколько он велик по размеру, пользователь социальной сети приложил к таинственному отпечатку рулетку. Хотя изображения были довольно убедительными, скептики по-прежнему цинично задаваясь одним и тем же вопросом:

«Почему только один отпечаток?»

Читатель по имени Рон Мартин спросил:

«Почему всегда остается только один след? Что, снежный человек прыгает только на одной ноге, а затем приземляется за милю от этого места?»

Другой пользователь добавил:

«Лол, почему всегда один отпечаток? Один шаг, и он летит?»

Третий, Дэниел Уиттакер, задал тот же вопрос:

«И еще раз я спрашиваю: почему найден только один след?»

Чак не первый человек, который показывает в сети «доказательства» существования Саскватча, и уж точно не последний. Многие энтузиасты этой темы предлагали различные формы сомнительных доказательств существования бигфута, включая видео- и аудиозаписи, клочки волос и слепки больших следов.

Эксперты сходятся во мнении, что утверждения о существовании снежного человека не заслуживают доверия. Вера в существование такого большого обезьяноподобного существа чаще воспринимается как обман или путаница, а не как наблюдение настоящего существа.

Источник информации и картинок: dailystar.co.uk

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