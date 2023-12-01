Ловкий снежный человек взял одной ногой разбег
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Знать, отправился в полет…
Вот никто и не найдет!
Охотник на бигфута обнаружил в грязи единственный девятидюймовый (почти 23-сантиметровый) след ноги с пятью короткими пальцами. Причем измерял его «следопыт» не по длине, а по ширине.
Таинственный отпечаток ноги, найденный в штате Западная Вирджиния, точнее, в его округе Ричи, имел очертания пяти коротких пальцев. Заметившему его Чаку Хедли, верящему в снежного человека (саскватча), хотелось думать, что легендарное существо вышло из небольшого водоема.
Поделившись этой новостью в Facebook (запрещенная в РФ Meta), член группы с говорящим названием «Верящие в снежного человека» опубликовал несколько изображений, демонстрирующих что-то, похожее на очертания довольно большой ступни, но как-то небрежно снятой. Дескать, смотрите, какой зверюга вышел из воды!
Чтобы подтвердить подлинность изображений следа зверя и показать, насколько он велик по размеру, пользователь социальной сети приложил к таинственному отпечатку рулетку. Хотя изображения были довольно убедительными, скептики по-прежнему цинично задаваясь одним и тем же вопросом:
«Почему только один отпечаток?»
Читатель по имени Рон Мартин спросил:
«Почему всегда остается только один след? Что, снежный человек прыгает только на одной ноге, а затем приземляется за милю от этого места?»
Другой пользователь добавил:
«Лол, почему всегда один отпечаток? Один шаг, и он летит?»
Третий, Дэниел Уиттакер, задал тот же вопрос:
«И еще раз я спрашиваю: почему найден только один след?»
Чак не первый человек, который показывает в сети «доказательства» существования Саскватча, и уж точно не последний. Многие энтузиасты этой темы предлагали различные формы сомнительных доказательств существования бигфута, включая видео- и аудиозаписи, клочки волос и слепки больших следов.
Эксперты сходятся во мнении, что утверждения о существовании снежного человека не заслуживают доверия. Вера в существование такого большого обезьяноподобного существа чаще воспринимается как обман или путаница, а не как наблюдение настоящего существа.
Источник информации и картинок: dailystar.co.uk
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