 

Обозначен способ улучшения умственных способностей людей с синдромом Дауна

01.12.2023, 0:25, Разное
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Как сообщает издание International Journal of Environmental Research and Public Health, повысить степень эффективности обработки информации у людей с синдромом Дауна можно при помощи быстрой ходьбы в течение двух месяцев.

В ходе исследования, в котором были задействованы женщины и мужчины с синдромом Дауна, возраст которых колеблется в диапазоне от 18 до 48 лет, участников эксперимента разделили на несколько групп. Представители первой группы занимались быстрой ходьбой три раза в неделю, вторая группа делала упор на интеллектуальные упражнения, в третьей группе физические и умственные упражнения сочетались, в то время как четвертая не делала ничего из перечисленного. Удалось установить, что результаты тестов, измеряющих частоту ошибок во время когнитивной деятельности, а также скорость и точность принятия решений, в первой и третьей группах значительно улучшились.

Хотя ходьба, как отмечают ученые, и не требует проявления высокой степени когнитивных способностей, активация двигательных нервных путей оказывает стимулирующее воздействие на умственное развитие, заставляя людей с синдромом Дауна концентрировать внимание на поставленной задаче.       


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