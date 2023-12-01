Ученые выявили снижение мозговой активности у переболевших COVID-19

Как отмечают эксперты, COVID-19 оказывает прямое воздействие на участки мозга, связанные со словарным запасом, в связи с чем некоторые из переболевших коронавирусом начинают испытывать затруднение в выражении мыслей.

Ученые предполагают, что снижение когнитивных способностей может быть вызвано воспалением в мозге, что приводит к нарушению кровообращения, подчеркнув, что пациентам с COVID-19 в случае поражения центральной и периферической нервной системы, следует пройти не только лекарственное лечение, но и нейропсихологическую коррекцию.

До 10% переболевших коронавирусом, уточнили специалисты, сохраняют патологии когнитивных процессов более трех месяцев, подчеркнув: «Паттерны мозговой активности людей, переболевших ковидом, — снижение низких частот ЭЭГ, подавление альфа-ритма, — могут быть признаком тревожных и депрессивных состояний».