16 декабря в Рыбинске пройдет Нашествие Дедов Морозов

Традиции давать старт новогодним праздникам НаШествием Дедов Морозов в этом году исполняется 15 лет.

Юбилейный праздник будет еще ярче. В колонне можно будет встретить разных новогодних персонажей.

Первые Деды Морозы прошли по Рыбинску в 2009 году. Встречая 2010 год, они прошли по волжскому мосту и станцевали на площади Дерунова. Далее мероприятие приобретало все больший масштаб, появились шествия. Рекордом стали две тысячи новогодних волшебников в одной колонне.

— В праздничную колонну соберутся его главные участники — Деды Морозы и новогодние персонажи — снеговики, снежинки и елочки. Здесь будут актеры – ходулисты, мамы с украшенными детскими колясками, новогодние автомобили – рыбинское автонашествие, — отметила Раиса Смирнова, начальник управления культуры.

Также по традиции возглавит новогоднюю колонну Дед Мороз из Великого Устюга. Построение колонны начнется на улице Стоялой. В 16 часов праздничная колонна проследует по улице Крестовой до площади Дерунова. Здесь откроют новогодний каток, выступят рыбинские фигуристы, утроят красочное файер-шоу и зажгут огни на городских елках.

— Начинаем создавать праздничное настроение и дарить ощущение сказки в первую очередь нашим детям. Деды Морозы, красочный каток, новогодние песни – все это приближает Новый год, который в этом году плавно перейдет в празднование еще одного важного зимнего праздника – Рождества. 6-7 января в этом году отметим по-особенному. Программу уже готовим, – сказал глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

6 и 7 января жители и гости города смогут познакомиться со светскими обычаями празднования, а также узнают о православных и народных традициях светлого праздника.