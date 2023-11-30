Асимметричная и «пляжные волны»: самые привлекательные прически для тонких волос и как их сделать

Обладательницам тонких волос гораздо сложнее подобрать красивую прическу, чем тем девушкам, которых природа щедро одарила густой шевелюрой. Однако стилисты считают, что и тонким волосам можно придать дополнительный объем, если правильно выбрать стрижку и уложить пряди. В этом материале мы познакомим вас с такими прическами и расскажем, как сделать подготовку к укладке.

Асимметричная многослойная стрижка, уложенная под углом

Попросите своего стилиста сделать вам многослойную стрижку, красиво обрамляющую лицо. Вы наверняка останетесь довольны новым образом, а ваши тонкие волосы визуально будут казаться гуще и пышнее. Как подготовить и уложить пряди, чтобы получить такой эффект?

После мытья волос с использованием шампуня и кондиционера вотрите в кожу головы пену, придающую волосам объем. Расчешите их, уложите слои феном, чтобы придать им дополнительный объем. Распушите волосы руками во всех направлениях, чтобы придать прическе дополнительного движения. При тепловой укладке тонких волос используйте низкие температуры и термозащитные средства.

Лохматые пряди с косой челкой

Лохматые, длинные или средней длины пряди с зачесанной набок челкой тоже добавляют тонким волосам текстуры, объема и пышности. Важно не только сделать красивую стрижку, но и научиться правильно ухаживать за ней и укладывать пряди перед сном.

Для этого необходимо заплести волосы в свободные косички и закрепить их тканевыми завязками. Мягкая ткань исключит повреждения волос. Укладывайтесь спать, предварительно надев полиэтиленовую шапочку, чтобы защитить волосы во время сна и сохранить объем без дополнительных завитков. Утром аккуратно косички расплетите, и ваша прическа удивит объемом и естественной текстурой. Дополнительная укладка вам не потребуется.

Начесанные или зачесанные назад волосы

Начес волос у корней или зачесывание прядей с макушки назад позволит придать объем тонким волосам. Это отличный вариант для обладательниц тонких и редких волос. Можно добиться большего эффекта и сохранить объем, уложив пряди с помощью горячих бигуди. Поверьте, что это просто. С такой прической вы очень скоро забудете, что когда-то ваши волосы были тонкими.

Начните с мытья волос с использованием увлажняющего шампуня и кондиционера. Аккуратно полотенцем высушите волосы, нанесите гель или сыворотку для увеличения объема, немного начешите их у корней специальной расческой и зачешите назад. Такой образ подходит для волос средней длины, коротких и длинных. Можно дополнительно использовать для увеличения объема горячие бигуди.

Тонкая челка или челка-шторка

Эта прическа универсальна – она идет практически всем, независимо от овала лица, типа волос, их текстуры и длины. Дополнительным бонусом станет визуальное увеличение объема. Когда со временем ваша длинная челка отрастет, она придаст остальным волосам еще больше глубины и пышности.

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В качестве альтернативы можно сделать тонкую челку, которая будет красиво обрамлять лицо. Изменение объема, формы либо текстуры челки придаст тонким волосам совершенно иной вид, сделав их зрительно более густыми.

Изменить объем челки можно с помощью приспособлений для термоукладки. Щипцы для завивки увеличат объем и текстуру, а утюжок придаст тонким волосам гладкий и блестящий вид. После укладки на волосы можно нанести специальную сыворотку, чтобы волосы казались еще гуще. Легкая и нежирная формула легко наносится.

Искусственный объем

Тонкие волосы склонны к выпадению. Чтобы они выглядели более густыми, важно правильно выбрать базовую стрижку и только после этого создавать объем с помощью текстурирующего спрея, к примеру.

Увеличьте текстуру и объем с помощью пенки для волос, предназначенной для увеличения объема прядей. Такие составы, напоминающие по текстуре мусс, сразу же делают волосы более пышными и густыми. Равномерно распределите пенку, помассируйте руками кожу головы и прочешите редкой расческой перед укладкой.

Короткие стрижки

Стилисты часто советуют женщинам с тонкими волосами делать короткие стрижки, которые позволяют визуально увеличивать объем прядей. Выберите каре до плеч, классический или длинный боб, пикси.

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Вымойте волосы питательным шампунем и нанесите кондиционер. Таким образом вы обеспечите волосы питательными веществами и восстановите поврежденные фолликулы. На подсушенные полотенцем волосы нанесите гель или пенку, улучшающую текстуру и увеличивающую объем волос. Подсушите их феном на низкой скорости и уложите с помощью круглой щетки.

Поднимите волосы у корней

Используйте известный прием стилистов для увеличения объема волос. Он работает с большинством причесок – волосы просто надо приподнять у корней. Используйте сыворотку для волос, снижающую риск выпадения.

Равномерно распределите состав, массируя руками кожу головы, и особенно линию роста волос. Такую процедуру лучше проводить на подсушенных полотенцем или совершенно сухих волосах. Уложите волосы по своему усмотрению.

«Пляжные волны»

Эта эффектная прическа с неровной текстурой в стиле бохо позволит сделать более пышными тонкие волосы. Чтобы добиться идеального текстурированного вида, необходимо отказаться от ежедневного мытья головы. Вместо этого в промежутках между мытьем используйте сухой шампунь.

Для тонких и длинных волос, склонных к жирности у корней, стилисты рекомендуют ежедневно распылять сухой шампунь вдоль корней и макушки. В состав большинства таких составов входят фитоактивные ингредиенты, способствующие питанию и здоровью волос, придающие им необходимую текстуру, позволяющие создавать эти очаровательные «пляжные волны».