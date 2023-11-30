Ошибки в речи оказывают воздействие на частоту ударов сердца

Как сообщает научное издание Journal of Neurolinguistics, неверно построенные фразы оказывают влияние на сердечный ритм, что удалось установить в ходе исследования, проведенного британскими лингвистами, представляющими Университет Бирмингема.

В рамках эксперимента был задействован 41 носитель английского языка в возрасте от 18 до 44 лет, причем ни у кого из участников какие-либо проблемы с сердечно-сосудистой системой не наблюдались. Вначале добровольцам дали прослушать 40 коротних отрывков, используя записи интервью на общие темы, а затем внесли в половину стенограмм ошибки, степень плотности которых варьировалась в диапазоне от 18% до 56%.

Удалось установить, что в случае восприятия речи с ошибками вариабельность сердечного ритма снижалась, причем больше всего эффект появлялся при плотности ошибок от 20% до 40%. Таким образом, отмечают ученые, можно сказать, что когнитивная деятельность, в данном случае восприятие речи, имеет физиологические проявления в организме.