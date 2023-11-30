Apple запатентовала умное кольцо, которое можно носить на любой части тела

Как сообщает издание Appleinsider, компания Apple запатентовала «умный» девайс, который имеет форму кольца, однако носить его можно не только на пальце, а на любой части тела.

Судя по документу, представленному в базе ведомства по патентам и товарным знакам Соединенных Штатов, устройство создано из достаточно гибкого материала, способного максимально оперативно менять форму. Разработчики описали жесты, при помощи которых пользователь сможет осуществлять управление гаджетом, способным взаимодействовать с окружающими устройствами при помощи NFC.

Представители Apple отмечают, что умное кольцо будет осуществлять сбор информации о здоровье пользователя, уточнив, что вся информация, учитывая факт отсутствия дисплея, будет отправляться на экран сопряженного с устройством смартфона.