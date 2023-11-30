Apple запатентовала умное кольцо, которое можно носить на любой части тела
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Как сообщает издание Appleinsider, компания Apple запатентовала «умный» девайс, который имеет форму кольца, однако носить его можно не только на пальце, а на любой части тела.
Судя по документу, представленному в базе ведомства по патентам и товарным знакам Соединенных Штатов, устройство создано из достаточно гибкого материала, способного максимально оперативно менять форму. Разработчики описали жесты, при помощи которых пользователь сможет осуществлять управление гаджетом, способным взаимодействовать с окружающими устройствами при помощи NFC.
Представители Apple отмечают, что умное кольцо будет осуществлять сбор информации о здоровье пользователя, уточнив, что вся информация, учитывая факт отсутствия дисплея, будет отправляться на экран сопряженного с устройством смартфона.
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