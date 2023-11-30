Ногти декабря 2023: ключевые тенденции цветов и дизайнов на последний месяц года

Приближаются праздники, а это значит, что самое время задуматься о фантастическом нейл-арте, который подарит новогоднее настроение и сделает вас королевой торжества. В декабре цвета и дизайны ногтей будут сочетать в себе все от элегантной простоты до самых вычурных вариантов. Давайте рассмотрим базовые тренды на последний месяц зимы.

Снежный френч

Пожалуй, лучшее, что можно придумать, чтобы подчеркнуть красоту ногтей в декабре, – украсить ногти в снежной тематике. Сочетайте классический белый френч с перламутровыми синими кончиками. Сделайте декоративные акценты, нарисовав на синем фоне изящные ажурные снежинки.

Золото на черном

Классическое сочетание золотого и черного цветов выглядит по-настоящему роскошно. Это классическая комбинация, которая выглядит особенно торжественно, благодаря чему хорошо дополняет праздничные образы. Покройте ногти черным матовым лаком, а у основания сделайте красивые дуги в цвете “золотой металлик”.

Нежный нюд

Если вы являетесь поклонником естественного маникюра, не стоит отказываться от своих предпочтений зимой. Ногти, покрытые нюдовым лаком, тоже могут выглядеть очень торжественно. Для этого лишь нужно пустить по ним нежную россыпь серебристых снежинок или звездочек, которые можно разбавить утонченными точечками.

Мерцающий френч

Если вы хотите придать своим миндалевидным ногтям праздничный вид, украсьте их французским маникюром. Только вместо белого лака используйте любой цветной лак с мерцающими частичками. Можете добавить немного снежных узоров. Но даже без этого сверкающий френч будет смотреться очень эффектно.

Те, кто не хочет выделяться, могут рассмотреть менее яркий, но более элегантный вариант, перекликающийся с мерцающим френчем – холодно-голубой нейл арт.

Итальянский боб: самые модные стрижки, одну из которых стоит сделать этой весной

Двухцветное мини-платье: яркий тренд весны – тонкий трикотаж и вязка крючком

Тренд весны – юбка мини в складку: как стилизовать модный наряд

Зеленый маникюр

Зеленый цвет ассоциируется не только с весной и летом, он также является отсылкой к новогодней елке. Для зимнего маникюра стоит выбирать глубокие изумрудные тона, которые ассоциируются с зеленью хвои и мерцанием драгоценных камней

Кофейный маникюр

В холодные зимние дни хочется ощущать тепло. В этом плане будет разумно выбрать для маникюра цвет горячего кофе с молоком. Чтобы сделать свой нейл-арт более праздничным, сделайте на ногтях акценты в виде бежевого голографического лака с мерцающими блестками.

Огненный маникюр

Красный маникюр смотрится весьма интересно на фоне зимней заснеженности. Он выглядит как огонь и добавляет образу страстности, женственности. Используйте матовый или мерцающий красный лак для своего зимнего нейл-арта. Добавьте немного золотых акцентов.