Мнение: Как повысить рождаемость в России

Владимир Путин поставил задачу снова сделать многодетность нормой жизни. Цитирую из выступления президента на Всемирном русском народном соборе (ссылка):

…У многих наших народов, слава богу, сохраняется традиция крепкой многопоколенной семьи, где воспитываются четверо, пятеро и больше детей. Вспомним, что и в русских семьях у многих наших бабушек, прабабушек детей было и по семь, и по восемь, и того больше человек. Давайте эти замечательные традиции сберегать и возрождать…

И действительно, России пора возвращаться к дореволюционным практикам, к семьям с семью и более детьми. Низкая рождаемость становится критической проблемой для нас. Достаточно посмотреть на другие страны, чтобы понять, в какую безысходную топь мы сползаем естественным путём. К примеру, в Южной Корее сейчас новый антирекорд, и так катастрофически низкая рождаемость упала там ещё сильнее (ссылка). Если проблему не решат, примерно за три поколения население Южной Кореи сократится в 100 раз, при этом задолго до этого государство сколлапсирует, так как на одного работающего будет приходиться с десяток пенсионеров.

Только, пожалуйста, не тащите в комментарии мёртвого льва, чтобы мне не пришлось снова его пинать, тем более что на этом усатом животном лежит значительная доля ответственности за сложившуюся ситуацию. Капитализм в повсеместном снижении рождаемости не виноват. Напротив, предприниматели отлично плодятся — у многих моих знакомых бизнесменов 4-8 детей, это сейчас норма в деловых кругах. Всё отлично было с размножением и у крестьян, то есть у мелкобуржуазного класса, как называл их Владимир Ильич. Когда ты сам себе хозяин, и у тебя есть что-то своё, что ты можешь передать потомству, будь то свечной заводик или гектары пахотной земли, мотивация к продолжению рода резко возрастает.

Вместе с тем, вполне очевидно, что каждый россиянин не может стать владельцем свечного заводика — экономика не нуждается в таком количестве свечей. Поэтому разумно ориентировать государственную демографическую политику на все слои населения — в том числе и на идейных потребителей, живущих одним днём и любящих покупать всякие удовольствия в кредит.

Корень проблемы заключается как раз в том, что идейных потребителей в развитых странах сейчас большинство. Потребителями являются не все: количество серьёзно воцерковлённых, например, с годами растёт, однако их доля в России пока что навряд ли превышает 10%, даже если вести учёт с некоторой снисходительностью. Сторонников традиционных капиталистических ценностей из 19-го века — усердная работа, крепкая семья, разумная экономия — тоже мало.

Типичный обыватель в 2023 образован и рационален, но неглубок, то есть скорее хитёр, чем мудр. Этой хитрости недостаточно, чтобы подняться выше животного потребления, но вполне достаточно, чтобы потреблять цинично, «с умом». Точно обозначил проблему ещё Эразм Роттердамский в своей «Похвале глупости», которая была написана 500 лет назад, но читается столь свежо, будто вышла из-под клавиш нашего современника. Цитирую (ссылка):

…утверждаю, что к [глупости] должен будет взывать этот мудрец, ежели только возжелает стать отцом… Скажите, пожалуйста, разве голова, лицо, грудь, рука, ухо или какая другая часть тела из тех, что слывут добропорядочными, производит на свет богов и людей? Нет, умножает род человеческий совсем иная часть, до того глупая, до того смешная, что и поименовать-то ее нельзя, не вызвав общего хохота. Таков, однако, источник, более священный, нежели числа Пифагоровы, и из него все живущее получает свое начало.

Скажите по совести, какой муж согласился бы надеть на себя узду брака, если бы, по обычаю мудрецов, предварительно взвесил все невыгоды супружеской жизни? Какая женщина допустила бы к себе мужа, если бы подумала и поразмыслила об опасностях и муках родов и о трудностях воспитания детей? Но если жизнью мы обязаны супружеству, а супружеством — моей служанке Анойе [безумию], то сами вы понимаете, в какой мере являетесь моими должниками.

Далее, какая женщина, единожды попробовавшая рожать, согласилась бы повторить этот опыт, если б не божественная сила спутницы моей Леты [забвения]? Не во гнев будь сказано Лукрецию, сама Венера не посмеет отрицать, что без чудесной помощи [глупости] все ее могущество не имело бы ни силы, ни действия. Итак, только благодаря хмельной и веселой игре [глупости] рождаются на свет и угрюмые философы, чье место в наши дни унаследовали так называемые монахи, и порфироносные государи, и благочестивые иереи, и трижды пречистые первосвященники, а за ними и весь этот рой поэтических богов, до того многочисленный, что самый Олимп, сколь он ни обширен, едва может вместить такую толпу…

Теперь, когда мы осмотрели ситуацию с высоты птичьего полёта, можно понять, что делать нужно, а чего делать не нужно.

Во-первых, китайский марксизм с человеческим лицом, то есть здоровый капитализм под красным флагом, имеет долгоиграющие побочки. Рождаемость в Китае ещё не снизилась до уровня южнойкорейской, но тоже очень низка (ссылка). Китаец, воспитанный на лозунге «Гагарин в космос летал, а Бога не видел», не считает нужным заводить детей, а если заводит, то обычно ограничивается одним. Логика простая: «зачем?». В системе ценностей марксизма, даже реформированного, ответа на этот вопрос нет. Пенсию дадут и так, а заводить детей из долга перед Партией — идея нелепая. Светское социалистическое общество современного типа — вымирающее общество.

Во-вторых, материальная стимуляция работает плохо или не работает вовсе. В Японии и многих других странах давно пытаются залить демографический кризис деньгами — результат нулевой. Новое поколение не что размножаться, даже в брак вступать не хочет. Доходит до смешного: японцы постарше уже проводят специальные встречи, чтобы найти пары для своих детей. В большом зале собирается толпа пенсионеров и пытается сосватать кому-нибудь своих инфантильных отпрысков, так как сами те создать семьи не могут. Цитирую (ссылка):

[Пенсионеры] говорят о своих взрослых, всё ещё одиноких детях, которым они надеются найти пару для вступления в брак.

Одна 60-летняя женщина с гордостью говорит о своем 34-летнем сыне, учителе государственной начальной школы. Мужчина в возрасте 80 лет с любовью рассказывает о своем 49-летнем сыне, стремящемся к карьере, который работает контролёром в электрической компании.

Каждый из родителей выложил по 14 000 иен (8500 рублей) за участие в этом мероприятии, организованном Ассоциацией родителей информации о предложении руки и сердца. И все они надеются встретить кого-то, похожего на них самих; родителя, чья все еще одинокая дочь или сын могли бы стать идеальной парой для их собственного одинокого ребенка.

Обыватели, понятно, будут с пеной у рта требовать от государства денег. Почитайте комментарии к любому посту о рождаемости на каком-нибудь ресурсе для широкой публики, и вы найдёте там список совершенно диких хотелок:

— дайте бесплатную квартиру в хорошем районе города, по комнате каждому члену семьи;

— платите на каждого ребёнка ползарплаты до достижения им 18 лет;

— защитите права женщин (за счёт мужчин) и права мужчин (за счёт женщин);

— повысьте уровень бесплатной медицины до уровня лучших платных клиник планеты;

— обеспечьте меня работой, чтобы платили выше среднего, но работать не заставляли;

— решите все внеше- и внутреннеполитические проблемы государства;

— ходите вокруг меня кругами на коленях и уговаривайте размножиться.

Всю эту инфантильную чушь порождает следующая порочная логика: «заводить детей — работа, которую я делать не хочу, но на которую я согласен, если мне будут за неё платить столько, будто я работаю на Крайнем Севере, сбивая вручную лёд с корабельных днищ в минус пятьдесят».

Государству обращать внимание на эти нахрапистые требования нет смысла — хотя бы по той простой причине, что для повышения рождаемости надо работать со средней семьёй, а средняя семья никак не может жить в разы богаче среднего — арифметика не позволит. Да и наглядные примеры современных стран — бедного Нигера с одной стороны и богатой Южной Кореи с другой стороны — доказывают, что деньги в демографическом вопросе являются скорее помехой, чем помощью.

Вместе с тем, у государства есть отличный способ повышения рождаемости, который оно ещё не испробовало. Этот способ называется «пропаганда», и, возможно, когда жареный петух стиснет заднюю точку крепче, наше государство вынуждено будет встряхнуться и начать работать, засучив рукава.

Сейчас пропаганду рождаемости поручают случайным людям, как это всегда и бывает в нормальной бюрократической среде. Выделяют на это дело копеечные бюджеты, если вообще выделяют, и спускают команду местным чиновникам из комитетов, которые размещают неуклюжую рекламу семейных ценностей на щитах вдоль дорог. Так как чиновники — специалисты по отчётам, а не специалисты по рекламе, получается не просто плохо, а ужасно.

Одна из любимых тем в Рунете — анекдоты про бестактных клуш, которые на семейных праздниках донимают молодёжь наглыми требованиями завести ребёнка. В социальной рекламе мы можем наблюдать именно такой морализаторский стиль, что-то в духе «Роди ребёнка — поддержи Россию!» или «Если я появлюсь на свет, я буду тебя удивлять». Целевую аудиторию такие примитивные заходы если и подталкивают, то разве что в обратном направлении.

Отсюда вытекает неприятный и очень неполиткорректный вывод. Рекламу важного дела надо поручать… профессионалам. То есть тем рекламным студиям, которым корпорации платят большие деньги за продвижение мобильных телефонов, автомобилей и марок одежды, например. Ну, серьёзно, чтобы побудить адекватного человека завести семерых детей, недостаточно просто скрестить руки на груди и начать нудеть. Тут надо иметь мозги, талант и профессионализм. Или, точнее, тут надо иметь политическую волю выделить деньги тем, кто реально разбирается в вопросе, и кто уже провёл несколько успешных кампаний по рекламе подобных товаров.

Ребёнок в современном мире — это предмет роскоши. На откорм ребёнка до окончания колледжа нужно в общем случае от одного миллиона до пяти миллионов рублей. Для семи детей (президент сказал семь) надо умножить эту сумму на семь. Таким образом, надо нанимать рекламщиков, которые специализируются на продаже премиальных товаров — чего-то типа автомобилей BMW, например. Не Феррари и не Бентли, а вот именно BMW, Ауди или Мерседесов, то есть самых дорогих марок из числа тех, на которые может наскрести деньги простая публика. Конкретные сценарии рекламных роликов и конкретные слоганы должны разрабатывать уже профи, я тут по щелчку пальцев ничего качественного не придумаю, но общее направление посыла понятно: сильный и дерзкий мужчина, рядом женщина аристократической внешности, вокруг куча детворы. Что-то в духе «да, мы можем себе позволить, завидуйте, мы лучше вас, мы в клубе успешных людей».

Вот, к примеру, 10 рекламных роликов от BMW (ссылка):

Для зануд — у меня был автомобиль BMW, недолго, и я не стал фанатом этой марки. Я предпочитаю большие, комфортные и плохо управляемые американские авто. Вместе с тем, политическую ситуацию вы знаете, поэтому если бы мне захотелось купить новую машину завтра, я бы выбирал из того, что производится в России, в Китае или в Иране. Таким образом, я ссылаюсь на рекламу от BMW не для того, чтобы продать вам эти немецкие машины, а чтобы показать дух правильной рекламы. В правильной рекламе нет нытья, морализаторства, отчаянного хватания за рукав и суетливых уговоров. Правильная реклама вызывает нужные заказчику эмоции: «мне совершенно необходима такая машина, на месте актёра из рекламы должен быть я».

Новый BMW стоит, как вырастить ребёнка, при этом на его обслуживание уходит куча денег. Однако что-то я не видел на форумах любителей этой марки шантажа в духе «государство должно выделить мне гараж и сделать бензин по 5 рублей за литр, а то не куплю». Покупают безо всяких дотаций, и даже платят некислый налог, и с радостью купили бы себе машину ещё дороже, если бы только нашли на неё деньги.

Тролли много лет смеются над приложенной к посту пропагандистской картиной, в которой кадр разделён на две части — с одной стороны стройная стильная девушка рядом с дорогой машиной, а с другой стороны — почтенная матрона с четырьмя коротконогими детьми. Что пытался сказать автор: «лучше быть бедным и немодным, зато с детьми». Что почувствовал зритель: «я не хочу быть бедным, я хочу ехать в закат в этом крутом кабриолете, держа одну руку на руле, а другую — на плече этой горячей штучки».

Повторюсь, если вам нужен эффект, нанимайте профессионалов. Поручите работу лучшим рекламщикам в России, пустите рекламу широким охватом по всем каналам, и вы увидите аншлаг в роддомах уже на следующий год. Ребёнок, кстати, хорош ещё и тем, что отпускается природой в кредит с девятимесячной отсрочкой первого платежа. Эмоциональное решение потратить несколько миллионов рублей принимаешь сейчас, а платить начинаешь только через несколько месяцев, при этом вполне посильными для семейного бюджета долями.

Ещё одна действенная мера, которую может предпринять государство, заключается в вышвыривании с рынка конкурентов. Наши конкуренты — эко-радуга, то есть пропаганда бережного отношения к планете, европейской любви и, как следствие, чайлдфри идей.

Для начала можно прямо запретить пропаганду чайлдфри, как запрещена уже, например, пропаганда АБВГД+. Сейчас, для справки, пропаганда чайлдфри лезет из всех щелей, причём зачастую это хорошая, качественная, «нативная» пропаганда. Вот, к примеру, типичный образчик —научно-популярная статья про некое исследование, которое авторы трактуют в выгодном им ключе — дескать, наука доказала, что дети резко состаривают родителей и делают их тупее (ссылка).

Выше я привёл пример тонкой пропаганды, но в Рунете много также пропаганды толстой, лобовой. Не знаю, оплачивает её кто-то, или нет, но буквально в каждой русской соцсети идёт ежедневная долбёжка историями про то, как стыдно, плохо и тягостно быть родителем, и про то, как здорово быть одиноким весельчаком, который счастливо избежал семейных уз.

Понятно, что контролировать соцсети тяжело, однако государство может, по крайней мере, поработать с киношниками, телеведущими, певцами и инстаграмщиками. К примеру, банально запретить показывать в рекламе условного сока семьи, в которых менее пяти детей. Как снимают рекламу сейчас: вот мама, вот бабушка, вот дедушка, вот единственная внучка из большой семьи взрослых пьёт сок. Как должно быть: вот папа, вот мама, вот шестеро детей, все пьют сок из большого пакета.

Идея в том, чтобы сдвинуть фокус нормы и престижа в нужную государству сторону. Сейчас ощущение «жизнь удалась» появляется у одинокого холостяка, который выезжает из салона на новом BMW. Прохожие, наблюдающие за этой картиной, тоже невольно морщатся — дескать, да, у этой удачливой сволочи на новой дорогой машине жизнь удалась. Если правильно организовать информационную среду, можно сместить признаки статуса в другой сектор — чтобы гордое ощущение «жизнь удалась» появлялось у отца, аккуратно принимающего из рук матери в роддоме своего седьмого ребёнка…

Вдумчивый читатель спросит: почему мой план ещё не был применён нигде за рубежом. Он вроде бы не требует больших расходов, при этом план обещает быть достаточно эффективным, чтобы какое-нибудь государство хотя бы попыталось его применить.

Полагаю, причин отказа от такого плана две.

Первая причина — естественная неприязнь бюрократов к профессионалам. Вы не представляете, как тяжело крупному чиновнику выделить деньги на разработку социальной рекламы настоящим профи, вместо того отдать заказ знакомым неумехам или раздать ценные указания лично. Кстати, молодёжная политика проваливается во всех странах по той же причине — чиновники убеждены, будто сами достаточно умны, чтобы воспитывать и направлять в нужную им сторону молодёжь.

Вторая причина — американская повесточка, которая категорически противоречит идее нормальной многодетной семьи. С проблемой спада рождаемости столкнулись в первую очередь развитые страны Запада, но к тому моменту, как проблема стала на Западе достаточно острой, Запад был уже захвачен радужно-зелёными активистами. Собственно, даже в России, несмотря на наш конфликт с США, разносчики американской повестки имеют огромное влияние — и в медиа, и в чиновничьих кругах. Но если мы, в России, можем хотя бы надеяться на политическое решение вопроса сверху, то у японцев, южных корейцев, европейцев и американцев даже такой надежды нет. Ни один политик не решится там включить массированную пропаганду традиционных ценностей, так как это будет означать для него конец карьеры.