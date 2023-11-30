 

Мнение: Ни дня без кринжа!

30.11.2023, 22:20, Разное
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ТАСС. Верховный суд РФ признал экстремистским международное движение ЛГБТ и запретил его деятельность на всей территории страны

Выглядит это в точности как сообщение от известного шуточного ИА ПАНОРАМА, из той же серии, что “жители России сами, в едином порыве собрали 100 млн. подписей за выдвижение Явлинского в президенты”. Но только за Явлинского не собрали, естественно, ничего, а вот решение Верховного суда РФ – подлинное. “Международное движение ЛГБТ”, да. Он же, видимо, “Тайный Всемирный Союз гомосексуалистов и лесбиянок с примкнувшими к ним садомазохистами”.

Круто, что сказать. Дальше в сообщении ТАСС (я не шучу!!) маразм крепчает до алмазной твердости:

“Решение суда подлежит немедленному исполнению. Заседание прошло в закрытом режиме из-за наличия в деле секретных материалов, представители ответчика в суд не явились”.

Секретные материалы про экстремистскую деятельность тайного союза лесбиянок! Ильф и Петров какой-то. В панике смотришь – блин, может, сегодня 1 апреля?? ТАСС шутит? Но нет – сегодня 30 ноября. Давайте рожать по 8 детей, туристы при въезде в РФ подписывают бумагу с обязательством не устраивать в России переворот, представители всемирной организации ЛГБТ в Верховный суд не явились, весь мир в труху – это всё наяву у нас. И прямо сейчас.

Оно, конечно, пока еще может проходить по разряду “юмор” – но вообще-то речь идет об иске Министерства юстиции РФ в Верховный суд РФ. Организации серьезней некуда, которые, по идее, должны стоять на страже закона и здравого смысла. Что тут сказать? Последние бастионы пали, страна, похоже, окончательно выжила из ума.

Источник: Размышления вольного социолога


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