Рупор кремлевской пропаганды: Суверенитет независимого государства никогда не может быть пунктом повестки переговоров

Суверенитет независимого государства никогда не может быть пунктом повестки переговоров

Заместитель отдела пропаганды и агитации Трудовой партии Кореи, сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Ё Чжон раскритиковала США за осуждение запуска Пхеньяном спутника-разведчика, пишет Bloomberg. По словам Ким Ё Чжон, у КНДР на это есть суверенное право, которое никогда не станет предметом переговоров с США.

Сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Ё Чжон отвергла призывы США сесть за стол переговоров и раскритиковала Вашингтон за то, что там осудили запуск Пхеньяном спутника-разведчика, сообщает Bloomberg. Ранее на этой неделе в ходе заседания Совета Безопасности постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд назвала запуск спутника Северной Кореей «безрассудным, незаконным» действием, которое угрожает её соседям. Однако Томас-Гринфилд вновь указала на желание Вашингтона начать диалог с Пхеньяном без каких-либо предварительных условий, предложив КНДР «выбрать время и тему».

Ким Ё Чжон предложение Соединённых Штатов отвергла, пригрозив новыми запусками спутников, а также других видов вооружения. По её словам, страна продолжит прилагать усилия для развития «всего, что относится к её суверенным правам».

«Суверенитет независимого государства никогда не может быть пунктом повестки переговоров, и поэтому Северная Корея никогда не сядет лицом к лицу с США для подобного рода обсуждений», — заявила заместитель отдела пропаганды и агитации Трудовой партии Кореи.

Как напоминает новостное агентство, многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН запрещают Северной Корее осуществлять любые запуски с использованием технологии баллистических ракет, в том числе осуществлять запуски спутников или проводить ракетные испытания. Однако КНДР утверждает, что у страны есть суверенные права на подобные запуски и испытания. Более того, там указывают на то, что они необходимы для защиты страны, рассматривая американо-южнокорейские военные учения как репетицию вторжения.

По словам Ким Ё Чжон, заседание Совета Безопасности ООН было созвано по «бандитскому требованию США и их последователей». Политик призвала Томас-Гринфилд сначала объяснить, почему стратегические активы США часто появляются в южнокорейских портах, прежде чем называть действия Северной Кореи «незаконными».

Bloomberg отмечает, что на прошлой неделе Северная Корея заявила, что вывела на орбиту свой первый военный разведывательный спутник после двух неудачных попыток запуска ранее в этом году. Позже Пхеньян сообщил, что разведывательный спутник «Маллиген-1» сделал снимки ряда военных и правительственных объектов США и Южной Кореи, в том числе Белого дома и Пентагона. Впрочем, ни один из этих снимков не был опубликован.

https://russian.rt.com/inotv/2023-11-30/Bloomberg-sestra-Kim-CHen-Ina – цинк

1. Конечно же нет никаких объективных причин, почему бы КНДР не могла бы разрабатывать и запускать какие-либо спутники в любых количествах.

2. КНДР говорит с США как свободная и независимая страна, которая не считает нужным обсуждать свои суверенные дела с кем либо.

3. Безусловно, КНДР будет продолжать свои ракетные, ядерные, космические и гиперзвуковые программы.

4. Сестра Ким Чен Ына уже несколько лет остается главной по отлупам США и прочим империалистическим собакам.

—