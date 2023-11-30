Xiaomi представила смарт-часы Redmi Watch 4

Корпорация Xiaomi презентовала смарт-часы Redmi Watch 4, отличающиеся металлическим корпусом, достаточно большим экраном, высокой степенью защиты от воды и приемлемой ценой.

Устройство оснащено 1,97-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 450Х390 пикселей, поддерживающем частоту обновления 60 Гц и функцию Always on Display, причем с целью персонализации заявлена поддержка более 200 циферблатов. Гаджет позволяет отслеживать более 150 видов тренировок, измерять пульс, уровень кислорода в крови, степень качества сна, стрессовые показатели и многое другое.

Производитель уточняет, что Redmi Watch 4 , стоимость которых составляет 499 юаней, что эквивалентно сумме в 6,2 тысячи рублей, способны проработать в обычном режиме до 20 дней, в то время как с включенной функцией Always od Display и в режиме ожидания – до 10 и 30 дней соответственно. О выходе новинки за пределы Китая пока ничего не известно.