 

В Японии нашли клад, содержащий сто тысяч старинных монет

30.11.2023, 22:00, Разное
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Как сообщает издание Asahi Shimbun, японские археологи обнаружили в городе Маэбаши, расположенном в ста километрах от Токио, клад, содержащий около ста тысяч монет, упакованных в пачки.

Обозреватели отмечают, что на данный момент изучено лишь 334 монеты, возраст которых колеблется от 175 года до нашей эры до 1265 года нашей эры. Надпись «Баньлян», выгравированная на самой древней монете, переводится, согласно Метрополитен-музею в Нью-Йорке, как «половина унции».

Многие из монет, упакованных по сто штук в 1060 пачек, могут относиться, как отмечает историк Итан Сигал, представляющий Мичиганский государственный университет, к династии Северная Сун, учитывая то обстоятельство, что после завоевания чжурчжэнями в начале XII века данные платежные средства потеряли свою ценность.  


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