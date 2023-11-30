 

Новый флагман Realme GT5 Pro: Отличное соотношение цены и характеристик

30.11.2023, 21:55, Разное
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По информации портала GSMArena, готовящийся к выходу флагманский смартфон Realme GT5 Pro обещает стать доступным вариантом для покупателей, поскольку его цена оказалась ниже, чем у аналогичных моделей Xiaomi и других конкурентов.

Сведения о стоимости смартфона стали известны благодаря рекламному баннеру на китайском интернет-ресурсе, который раскрыл дату презентации устройства и его цену – 3499 юаней, что эквивалентно около 43,5 тысячам рублей. Этот анонс делает Realme GT5 Pro одним из самых доступных флагманских смартфонов, выходящих к концу 2023 года. В сравнении, модели с аналогичными характеристиками от Xiaomi и Vivo, стартуют от 4 тысяч юаней, что составляет около 49,8 тысяч рублей.

По слухам, новый смартфон от Realme обещает OLED-экран с разрешением 2K, высокой частотой обновления изображения и пиковой яркостью 3000 нит. В качестве двигателя устройства будет использован флагманский чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Варианты объема оперативной памяти LPDDR5x и встроенного хранилища UFS 4.0 достигнут до 24 ГБ и 1 ТБ соответственно.

Realme GT5 Pro также оборудован основной камерой Sony LYT-900 на 50 Мп, дополненной 8-мегапиксельным ультраширокоугольным модулем и телеобъективом IMX890 с разрешением 50 Мп, поддерживающим трехкратное оптическое и 120-кратное цифровое увеличение. Устройство также оснащено мощным аккумулятором на 5400 мАч с быстрой зарядкой на 100 Вт и беспроводной зарядкой на 50 Вт.

Презентация смартфона Realme GT5 Pro запланирована на 7 декабря в Китае. Пока нет информации о доступности устройства на рынке России.


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