 

Apple отказывается от собственного 5G-модема из-за технических трудностей

30.11.2023, 21:55, Разное
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Компания Apple может отказаться от разработки своего 5G-модема из-за технических сложностей, согласно информации, представленной порталом MacRumors ссылающимся на источник yeux1122.

Еще в 2019 году Apple приобрела бизнес Intel, связанный с производством модемов, однако она столкнулась с рядом технических проблем при создании собственного чипа. В числе этих проблем – перегрев и низкая производительность модема Apple. В результате, дата выпуска первого смартфона с собственным модемом была перенесена с 2023 года на 2025-й или даже начало 2026 года.

Скорее всего, Apple будет продолжать сотрудничество с Qualcomm и заключит новый долгосрочный контракт с этой компанией.

Инсайдер Revegnus также подтвердил информацию о возможном отказе Apple от собственного 5G-модема, отметив, что он слышал подобные сообщения от японского источника в цепочке поставок.

Изначально планировалось, что первым устройством с фирменным 5G-модемом станет предстоящий iPhone SE четвертого поколения. Кроме того, этому смартфону приписывается современный дизайн, вдохновленный iPhone 14, и отказ от использования технологии Touch ID.


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