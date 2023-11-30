Запад подталкивал Украину к атаке, зная, что эта идея обречена на провал

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

—

Киев послал целое поколение украинцев на смерть, прекрасно осознавая, что у него не было никаких шансов, заявил экс-разведчик США Тони Шаффер в интервью Deep Dive. Вину за смерти украинцев экс-разведчик возлагает на военное руководство США, которое вот уже два года подначивает Украину к войне, лжёт людям о перспективах и убеждает их вкладывать миллиарды долларов в то, что изначально было обречено на провал.

ТОНИ ШАФФЕР, экс-разведчик ВС США: А потом украинцы говорят: «Ой, у нас не было авиации». И вы всё равно начали атаку? Что, чёрт возьми, с вами не так? Серьёзно, они отправили целое поколение… Простите, это моё больное место, Дэнни, я сейчас немного поворчу. Они послали целое поколение детей на смерть в условиях плохой тактики, недостаточной логистики и известных им недостатков в собственной стратегии. Они знали, что у них нет авиации, но всё равно решили это сделать. Что, простите?!

Да, мне тоже это непонятно. Даже Залужный говорил, мол, вы никогда этого не сделаете, вы никогда не пойдёте в бой без ресурсов. А мы пошли. Вы слышали Петреуса, слышали Ходжеса, слышали Джека Кина — все эти люди говорили, что всё получится, но при этом все они знали, что не было ни малейшего шанса на победу. Мы просто послали всех этих украинских мужчин умирать. И теперь мы видим результат.

В самом начале вы сказали, что результат должен иметь значение, и это действительно так. Но если вы посмотрите на карту год назад и сегодня — она идентична. Разницы почти нет, разве что число жертв и зашкаливающее количество военных на кладбищах. В этом вся трагедия, и я боюсь, что, если мы не усвоим эти уроки, жертв будет только больше.

ТОНИ ШАФФЕР: Смерть, разрушения и опустошение, которые оказались ненужными, потому что украинцы так ничего и не получили. Есть один сериал, «Чёрная гадюка», вы смотрели?

Нет, не смотрел.

ТОНИ ШАФФЕР: Роуэн Аткинсон играет эту самую Гадюку. И там есть одна сцена, которая происходит во время Первой мировой войны. В целом сериал проходит через все эпохи и все ошибки британцев. Знаете, британцы — классные люди, только зубы у них не очень. В общем, у них есть один эпизод, где они говорят о персонаже, которого убили на поле боя, пока они осуществляли «великое наступление». И после наступления они собираются в большой старой комнате, где установлена диорама поля битвы. И в центре — большой участок травы. Заходит генерал и говорит: «Он доблестно погиб за эту землю». Ему говорят: «Так точно, сэр. Каков масштаб этой карты, сэр?» А он отвечает: «Один к одному». Так что всё, что они получили в этой битве, — это буквально комната, полная грязи. Вот и всё, вот что они получили.

Украинцы ничего не выиграли за последний год, несмотря на все свои попытки. Я не принижаю доблестные боевые усилия украинских войск, но мне их жаль, потому что им просто вешали лапшу на уши. И наши генералы, НАШИ генералы ответственны за это. Они ответственны за то, что лгали американской общественности о перспективах и убеждали людей вкладывать миллиарды долларов налогоплательщиков в то, что было обречено на провал. Более того, это они посоветовали военному руководству Украины сделать это, притом что Залужный говорил: «Вы бы сами никогда на такое не пошли». И мы бы действительно никогда на такое не пошли.

Дата выхода в эфир 30 ноября 2023 года.