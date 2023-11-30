Фавориты стрижек 2024 на средние и длинные волосы: самые модные прически

Волосы — это важная часть внешности. Они придают образу характер и могут многое сказать о личности, поэтому новую прическу, необходимо выбирать очень тщательно.

Каждый год тенденции, касающиеся стрижек, меняются. В 2024 году они направлены на изменение черт лица или подчеркивания их красоты. Недостатки можно исправить не только с помощью правильного макияжа, но благодаря удачной стрижке.

Итак, встречаем новый год с обновленным внешним видом. Это могут быть длинные волосы с челкой, прическа, эффектно обрамляющая лицо, или модная короткая стрижка.

Стрижка, обрамляющая лицо

В 2024 году в тренде новый стиль – волосы обрамляют лицо контурными слоями. Если нужно подчеркнуть скулы, глаза или губы, следует обратить внимание на эту новую тенденцию. Такая стрижка идеально подходит для средней длины волос.

Отличие контурной стрижки от многослойной заключается в плотности и длине. Чтобы определить длину и плотность слоев, обрамляющих лицо, необходимо провести тщательную оценку, что может сделать только опытный парикмахер. Если контурная стрижка будет сделана правильно, получится изменить выражение лица и выделить эти красивые скулы.

Модные стрижки на коротких волосах

Каждый сезон появляются новые короткие стрижки. И в 2024 году они будут особенными. Можно выбрать стрижку боб, которая немного короче традиционного варианта. Также это может быть пикси и структурированный боб.

Для тонких волос лучше сделать стрижку слоями, которые придают им естественный объем, а если создать волны, получится изысканная прическа.

С наступлением нового года пришло время изменить образ, сделав его более свежим. Короткая стрижка – это, несомненно, то, что нужно. Это будет правильно, если волосы повреждены различными процедурами. Срезание сухих прядей стимулирует рост волос, позволяет им расти обновленными и здоровыми.

Длинные волосы

Уход за длинными волосами достаточно сложен и нередко становится настоящей проблемой. Постоянное нанесение масок для волос, стрижки и укладки только усложняют жизнь. Но есть способы, которые могут решить многие проблемы. Так, многослойная стрижка идеально подходит для того, чтобы отказаться от ежедневного использования выпрямителей. Слои придают волосам объем и подвижность.

Еще одной очень популярной стрижкой в ​​последнее время стала стрижка «бабочка». Для нее характерны более короткие пряди у лица, которые можно считать длинной челкой. В 2024 году будут в тренде длинные волосы с челкой. Такой вариант стрижки выглядит традиционно и элегантно.

Примеры модных причесок

Длинные волосы с множеством слоев спереди выглядят очень эффектно.

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Очаровательная стрижка с тонкими слоями, сосредоточенными ближе к концам волос, позволяет получить объем, не убирая длину.

Потрясающе смотрится длинная лохматая прическа с челкой, которая мгновенно освежает облик.

Для тонких волос подойдет эта элегантная прическа с челкой и максимальным объемом.

Элегантно смотрятся волосы средней длины, уложенные естественными локонами.

Очень естественно выглядит боб, который никогда не выйдет из моды.