Мнение: Русский средний класс, частные дома и медленный путь к богатству

1. В 1980-е и 1990-е мечтой многих наших соотечественников было жить так же сыто и комфортно, как жил тогда американский и европейский средний класс. Мечта стала более-менее реальностью, так как наш уровень жизни вырос, а США и Европа переживают сейчас отнюдь не лучшие времена. Подавляющее большинство россиян, по мировым меркам, это средний класс. Таково мнение блогера Ксении Столыпиной, цитирую (ссылка):



Итак, возвращаемся к среднему классу.

По западным меркам большинство из нас — именно он. Потому что у нас есть жилье в собственности и возможности его обслуживать, то есть платить коммуналку и налоги. Не все, да, но большинства жителей страны. Качество этой самой собственности при этом не рассматривается.

Просто если вас не могут выгнать из дома — значит вы круты. При этом все остальные базовые потребности тоже закрыты. То есть мы не голодаем, не мерзнем, не ходим голыми и т.д.

Отличный пример, кстати, опрос, который пару лет назад проводили у нас в стране западные исследователи. Вопрос был простой: можете ли вы позволить себе вторую пару обуви? Большинство россиян ответило, что нет.

Только вот в теплой Европе, где «зима близко», но еще не тут, одна пара обуви — она совсем одна. Кроссовки и все. В России же поняли, что речь идет о второй паре зимних сапог, осенних и т.д. Потому что нельзя жить в России и реально иметь одну пару обуви. У нас у всех и теплая зимняя, и демисезонная, и спортивная, и босоножки, и резиновые сапоги. А еще и тапочки, кстати. Прелесть которых на Западе не понимают. Но это тоже обувь.

То есть с уровнем потребления у нас тоже все ок. У большинства, повторяю. Исключения есть.

Следующий пункт — качество жизни. У нас у всех есть доступ к медицине (про качество скромно умолчим, так-то везде проблемы с медициной, даже у богатых) и к образованию. Причем все это практически бесплатно. Да, мы платим налоги, но в целом государство еще и подкидывает в эти отрасли денег. Можете лечиться и учиться — вы средний класс.

Вдобавок к этому у нас есть оплачиваемый отпуск и больничные. У всех, а не только у топ-менеджеров.

Фактически по мировым стандартам у нас около 80% населения относится к среднему классу. И да — мы самая богатая страна. Выше процента вы не найдете. Хотя в медиапространстве у нас предпочитают об этом не говорить. А даже наоборот ехидничать, мол, чего это в самой богатой стране люди такие бедные. А они не бедные в большинстве своем. А даже наоборот — сильно избалованные. У нас даже нищих нет, совсем. Это те, кто живут на два бакса в день. А даже в благополучной Европе есть такие, не поверите.

2. В комментариях указали ещё одну причину, по которой современная Россия стала строить заметно больше квадратных метров жилья по сравнению с СССР. От трети до половины всего нового жилья с конца 1990-х – это частные дома, малоэтажная застройка (ссылка):





Блогер Mar Mar пишет в комментариях, что это якобы плохо, что многоэтажного жилья у нас строится меньше, чем в СССР, ведь большая часть населения живёт в городах миллионниках. Мол, «градостроительная политика <…> в РФ провалена». Тезис спорный.

Во-первых, не менее половины нашего населения живёт на селе, в посёлках городского типа и в малых городах, где востребовано именно малоэтажное жильё, и где многоэтажки или даже просто многоквартирные дома зачастую смотрятся чужеродно. Если наши люди хотят жить вдали от мегаполисов в собственных отдельных домах, было бы странно это запрещать.

Во-вторых, есть небезосновательное мнение, что в собственном частном доме проще содержать большую семью и воспитывать много детей, а также вести какой-то небольшой бизнес, типа мастерской или пекарни, которые можно организовать прямо на первом этаже под жильём, либо в пристройке. При этом многодетные семьи и малый бизнес – это именно то, в чём нуждается Россия, что является основой для благополучного будущего нашей страны.

В-третьих, содержание современного частного дома обычно всё же обходится несколько дороже, чем содержание городской квартиры, а полноценная современная жизнь на селе или в пригороде предполагает также наличие автомобиля (в городе не особо нужного). Покупатели частных домов и машин помогают нашей экономики расти. Чем больше в стране будет коттеджей и авто, тем выше у нас будет уровень жизни и лучше демография (это правило работает не везде и не всегда, но к современной России оно применимо).

Таким образом, современная строительная политика гораздо более гармонична и перспективна, чем советская. В СССР со строительством частного жилья дела обстояли крайне скверно: государство его не запрещало полностью, но сильно ограничивало. Кроме того, достать стройматериалы и найти строительные инструменты было настолько сложно, что дачи строились иногда в стиле постапокалипсиса — из такой дряни, что молодые строители сильно удивляются, когда ломают или перестраивают их.

Советские власти ускоренно стягивали сельское население в города и посёлки городского типа, сотнями тысяч ликвидировали «неперспективные деревни», вместо того, чтобы дать селянам возможность хорошо зарабатывать, покупать автомобили и строить современные дома, как это было в капиталистических США в ту же эпоху. Подобная политика привела к преждевременному и усиленному демографическому упадку нашей страны (поскольку рождаемость на селе выше, чем в городе).

Сегодняшняя повышенная доля частного жилья в новопостроенных квадратных метрах – важный фактор, который может если не развернуть, то хотя бы серьёзно сгладить сформировавшийся в советское время негативный демографический тренд.

3. В Школе Капитализма я рассказываю, что авантюризм в духе героев голливудских фильмов — далеко не единственный и далеко не самый прямой путь к богатству. Если рваться вперёд на пределе сил, пытаясь каждый раз урвать максимум от возможного, велик шанс в итоге или перегореть, растеряв начальный энтузиазм, или проиграться в пух и прах. Гораздо надёжнее идти вперёд медленно, экономя нервы и одерживая длинную череду умеренно лёгких побед. Цитирую из начала поста (ссылка):

Денег большинству людей не хватает: им хочется в 2-5 раз больше, чем у них есть. Зарплата 30 тысяч? Нужно 60 тысяч. На счёте 100 млн рублей? Нужно 500 млн рублей. Иногда деньги нужны, чтобы что-нибудь оплатить — автомобиль, отпуск, большой загородный дом или, скажем, расширение бизнеса. А иногда тратить деньги особо не на что, так как всё и так есть, но дополнительные средства всё равно нужны: чтобы досрочно выйти на пенсию, например, или подстраховаться на случай чего-нибудь ужасного, или воплотить в жизнь какую-нибудь светлую большую мечту. Вот как у американских миллиардеров, которые выросли на Стар Треке и Звёздных Войнах, и потому массово вкладываются в космос.



К сожалению, заработать в 2-5 раз больше денег, чем уже есть, довольно сложно, если только вы не начинаете с самого нуля. Как правило, на это уходит много времени и сил, иногда даже десятилетия методичного труда. И это было бы ещё полбеды, если бы не сосед Сидоров, у которого значительно больше денег есть уже сейчас, и который получил их играючи, за очень короткий срок. К примеру, удачно вложился, или устроился на денежную работу, или создал бизнес, который за несколько лет вырос в 100 раз. Допустим, пять лет назад у Сидорова была одна захудалая точка по продаже ухокрутов, но бизнес внезапно попёр, как на дрожжах, и теперь у него уже десятки точек по всей стране, и офис на 30 сотрудников, и новый спортивный автомобиль с открытой крышей «для души», из салона которого он выкладывает круглые видео в Телеграм.



Смотреть на успех Сидорова, заработавшего нужные вам деньги, неприятно — особенно если вы примерно понимаете, как именно он их заработал, и могли бы даже повторить его действия, окажись у вас машина времени под рукой. Если Сидоров, допустим, разрабатывает какие-нибудь сложные математические модели, в которых вы совершенно не разбираетесь, или варит газовые трубы, скрючившись в три погибели на морозе в минус 45, смотреть на его успех ещё терпимо. Но если Сидоров просто купил акции Газмясэлектро по 6 и продал по 106, в голову сами полезут мысли, что вы что-то делаете очень не так.



С одной стороны, в этом есть сермяжная правда — капитализм потому и работает, что экономические агенты, такие как крупные фабрики или отдельные семьи, стремятся максимизировать свою прибыль. Если вы зарабатываете 100 монет, а Сидоров зарабатывает при тех же условиях 500 монет, стоит его опыт пристально изучить. С другой стороны, как верно замечают американцы, there is always a bigger fish, «всегда есть рыба побольше». Удовлетворить жадность невозможно. Даже если вы очень богатый человек, всё равно остаются ещё условные Уоррен Баффет, Роман Абрамович и огромное количество других миллиардеров. Хуже того — некоторые из них сколотили своё состояние неприлично быстро, скорее к 30, чем к 70 годам…